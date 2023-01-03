誠品信義店 年底吹熄燈號

誠品信義店確定在今（2023）年12月合約結束為止，吹熄燈號！誠品（2926）今（3）日同時對廠商與外界發出聲明，感謝各界對於誠品信義店的關心，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。

誠品表示，看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始。誠品信義店集合全世界的美好，展現4,500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次，許多人在此度過珍貴的時光，凝結成為生命中永恆美好的時刻。誠品會持續以快樂和正向的態度開創未來，對提升人文氣質積極貢獻，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅。

展望2023年將是豐沛美好的一年！誠品規劃創作的亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，皆將在下半年與大家見面；亦將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，提供全天24小時生活與閱讀的美好。

在對合作廠商的部分，誠品正式通知，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。2023年是誠品信義店18歲生日慶，將進行最大力度的行銷活動宣傳。

針對後續相關時程與準備，誠品信義店全體同仁將以最誠摯態度，陸續與各品牌進行充分溝通與安排。

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