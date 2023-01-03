寶鋼2月盤價開紅盤 中鋼:新年好采頭

陸寶鋼2月份盤價開紅盤 中鋼:新年首日開市就迎來好采頭

中國大陸寶鋼3日提早開出2月份內銷盤價，除熱鍍鋅鋼品維持平盤外，其他熱軋、冷軋及電磁鋼片等多項鋼品則每公噸調漲50～100元人民幣，且連續二個月漲價。對此，中鋼表示，新年首日開市，就迎來好采頭。

對於這項盤價，中鋼董事長翁朝棟表示，2022年年底市場密切關注中國防疫動向，大多認為其將放寬管制，鋼市暗暗醞釀上漲情緒。之後中央政府接連推出房市剌激措施，聚焦經濟重振工作，大陸鋼價流通行情快速翻揚，且各國鋼廠也接連提價，一甩疲弱態勢。

寶鋼、鞍鋼盤價1月盤每噸上漲150～200人民幣，寶鋼2月盤再開紅盤，熱軋、冷軋每噸上漲100人民幣、低規電磁鋼上漲50人民幣，新年首日開市即迎來好采頭。日、韓鋼廠年前報價每噸較前月上漲70～90美元，預期在寶鋼新盤助攻下有望再拉升。中國官方將在1/8取消實施近三年的大陸入境隔離管制，對新冠病毒感染降級為「乙類乙管」，不再實施隔離。

市場預期利多剌激下建築業需求將在三月後釋放，另巴西雨季來臨可能影響鐵礦供應，原料持續上漲，12月底粉鐵礦現貨價來至117美元／噸，冶金煤來至295美元／噸，熱軋價格獲得支撐。

一月將迎來農曆年節的春運民工回鄉潮，會是另一波新冠感染高峰，預期之後民眾生活恢復正常，終端消費回溫，用鋼需求有望重返擴張軌道。翁朝棟提醒中下游業者預先作好準備，避免面臨缺料困境，迎接鋼市新春送暖。