暴漲3倍!越南簽證1,500元→5千 航空業跳腳

迎接疫後旅遊復甦，國籍航空公司相繼開航越南航點，不過赴越簽證費從原本的1,500元上漲到4,000至5,000元不等，讓遊客望而卻步，也讓飛越航班只能靠旅遊團撐場，倘若赴越簽證費無法降回疫情前，夏季班表恐砍班。

繼台灣虎航後，華航昨開通台北─峴港直飛航班，是華航在越南的第3個定期航點，也為2023年首發新航點。而峴港也成為長榮、華航、台灣虎航與星宇都有飛的航班。

華航表示，看好越南觀光潛力及疫後中轉商機，華航提供每日胡志明市及河內各2班航班服務，峴港開航後更完整拼圖越南北、中、南部，滿足國人赴越需求。

同樣看好越南市場的，還有台灣虎航。台灣虎航董事長陳漢銘在首航時表示，越南一直是台灣虎航計畫拓展的航網版圖，雖然因疫情關係而延宕3年，後續航線都已在積極規畫，預計今年還會再新增富國島、芽莊等潛力航線。

旅行社業者表示，越南除越配、越勞及台幹等基本客源，疫情前受惠觀光暢旺，已成為不少旅行團及背包客自由行首選。另外因為台灣樞紐位置，且華航、長榮飛美航班多，也吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

雖然各家航空公司積極拓展越南航點，不過越南個人簽證費居高不下，已是隱憂。疫情前若要赴越南自由行，需向越南當地旅行社申請核准函，再搭配落地簽證，新台幣1,500元就能搞定，但現在得花4～5,000元簽證費。

航空業者表示，雖然外交部及駐越南代表處已多次就這個問題向越南政府表達關切，越方甚為重視並正洽查改善中，但沒有進展，越南似乎無意調降簽證費用，倘若無解，各家飛越航班只能苦撐，久了勢必砍班。

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