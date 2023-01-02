年後想跳槽？這3大產業漲薪最有感

疫情籠罩逾三年，內需、外銷產業先後受到影響，也直接影響到就業市場。隨著防疫政策鬆綁，勞動市場再度活絡，不少民眾考慮在年後進行轉職。據勞動部最新統計，近三年工資成長率最高行業，分別是運輸及倉儲業為13.93％、其次為出版影音及資通訊業11.86％、製造業則以11.53％排名第三。

勞動部依2022年10月底勞工退休金新制提繳概況分析，全台逾743.3萬名勞退新制提繳勞工，平均提繳工資為4萬3,089元。從各行業展望來看，電力及燃料供應業平均提繳薪資最高達6萬297元，其次金融及保險業6萬88元，第三為出版影音及資通訊業的5萬8,945元，第四為運輸及倉儲業5萬1,016元，專業、科學及技術服務業以5萬499元排第五。

學者分析，電力及燃料供應業因其獨特性，薪資向來較高；金融及保險業近年受到股匯市、民眾保險意識提升等影響，從業人員薪資維持前段班；至於出版影音及資通訊業則靠資通訊產業拉抬；而專業、科學及技術服務業因新冠疫情帶動遠距商機，讓不少企業更新資訊系統，提升該行業勞工勞動條件。

受到疫情影響，不少行業受到打擊，想轉職勞工多會參考近幾年工資成長率作為轉職依據。據統計，全體勞退新制提繳勞工近三年工資成長率為9.08％，與基本工資9.3％漲幅相當。從各行業別來看，近三年成長率最高行業，前四名分別是運輸及倉儲業為13.93％、出版影音及資通訊業11.86％、製造業11.53％、公共行政及國防與強制性社會安全業為9.63％。值得注意的是，像教育業、專業科學及技術服務業、批發及零售業、營建工程業、不動產業、支援服務業、金融及保險業、藝術娛樂及休閒業、住宿及餐飲業、醫療保險及社會工作業等，工資成長率皆低於基本工資漲幅；礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業等二行業甚至出現近三年工資負成長。

學者認為，薪資成長超過基本工資漲幅的行業主要與疫情受惠產業有關，例如疫情帶動運輸及倉儲業、資通訊業、製造業暢旺，這些雇主較容易替勞工加薪。反觀批發及零售業、支援服務業、其他服務業、住宿及餐飲業等，仍待從疫情逐步恢復。