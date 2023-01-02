長榮航勤董、總親自支援 班機延誤有改善

長榮航勤昨（1）日員工技術性請假，表達年終獎金低於同集團同仁及人力不足，工作負擔沉重，因上百人臨時休假，1日長榮航空航班延誤，今（2）長榮航勤董、總及高階主管早上6點到現場親自支援，與同仁一起站在第一線，班機延誤情況獲得改善，平均航班延誤約30分。

長榮航勤因應可能有部分員工臨時請假，為避免人力因素造成地面作業異常而延誤航班，昨（1）日部門主管除了致電休假員工勸說出勤。

今（2）日重新檢視人力規劃，除了原排班作業人員及支援人力外，包含董事長陳有玉、總經理林大淵等行政主管以及現場作業主管，於早上6點就到作業現場協助搬運行李、清艙、推輪椅作業，與同仁一起站在第一線，早班技術性及非技術性支援人力約80名，以盡最大的努力讓航班得以正常起降。

長榮航空（2618）今（2）日上午12點前預計離場客機25班、貨機3班，抵達客機10班、貨機0班；上午由桃園機場出發的航班少數航班因天候因素來機晚到及地勤作業有些許延誤，延誤時間約15分至55分之間，平均航班延誤約30分，沒有任何航班取消。

長榮航勤在航班作業順序方面，將會以離場的客機優先作業，到場的客機次之，再其次為貨機航班作業。（工商時報 王淑以）

長榮航勤技術性罷工航空大亂 張善政說話了

因不滿長榮集團大小眼、年終獎金落差太大，長榮航勤第一線員工在元旦「自發性請假」，造成長榮航空班表大亂，逾80航班延誤。對此，桃園市長張善政說，桃園市政府鼓勵勞資雙方對話，勞動局也已經去工會那邊關心過了，必要時市政府會介入來協調。

桃園市勞動局表示，桃園是國門之都，疫情期間航空產業勞工遭受衝擊甚鉅，雖然部分航空業者可向政府申請補貼，但員工的薪資收入仍無法與疫情前水準相比，呼籲各航空產業業者，應正視員工疫情期間的辛勞與公司共體時艱的堅毅，發放合理的年終，年關將近，更是航空產業在後疫情時代與員工攜手努力的重要關鍵時刻，唯有適時給予經濟上的獎勵，才能激勵員工向心力，與員工共創共榮雙贏局面。（中時 呂筱蟬）