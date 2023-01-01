黑松射四箭 申請綠色工廠

呼應綠色環保的趨勢浪潮，飲料大廠黑松宣誓，2023年要完成綠色工廠申請，鎖定四大重點落實綠色生產。另外黑松也有意導入再生聚酯粒（rPET）環保包材，從產能到產品全面綠化。

黑松董事長張斌堂展望2023年，他表示環境永續已成為所有產業都必須共同面對的的重大課題，黑松持續落實各項節能減碳行動。

黑松中壢廠繼2015年取得綠建築銀級標章後，目標2023年要進一步完成綠色工廠申請，鎖定4大重點落實綠色生產，包括智能化生產，以提升營運效率；第二是建構能源與水資源分析管理機制；第三設備廠房更新，推動低碳生產；第四希望運用再生材質，落實循環減塑。

黑松前兩年更新生產線，大幅減少能源及資源耗用，更積極推動數位化管理，以完善能源監控系統，進而減少生產中的資源耗用，同時提升生產效率。雖然相關資本支出，造成折舊費用增多，但非做不可。

二方面，身為國內飲料大廠，黑松除了過去就積極進行寶特瓶輕量化，在產品碳足跡減量的部份，今年獲得環保署頒發為低碳產品績優企業。下一步，黑松有意導入回收再生的rPET環保保特瓶。

張斌堂說，現在飲料廠要做到Bottle to Bottle（瓶到瓶回收再生），壓力相當大。雖然rPET的成本比起傳統保特瓶高出3成至5成，但現在黑松所遭遇的問題已經不是成本，而是來源不足。

因為保特瓶回收製成的rPET，多數被拿去做為紡織聚酯，用做再生保特瓶的數量不多，目前國內大概只有遠東新供應，惟數量有限。黑松已經向可口可樂、日本同業取經，希望盡快導入rPET環保保特瓶，初期可能會先運用在茶飲等非碳酸飲料。