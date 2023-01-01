春節抗漲促銷 量販業拚業績增三成

政府延續慣例年關將至再祭通路設平價專區抗漲，對超市、量販通路業全年都有抗漲專區來說，春節檔期不如祭出抗漲優惠來得實在，不僅豐富商品可滿足消費者年節採購需求，且達到抗漲省荷包目的；包括全聯、大潤發、家樂福、愛買等均推出春節優惠促銷，其中家樂福年貨、禮盒備貨均較以往倍數增，優惠更深，全檔近二個月業績有望成長2～3成。

全聯近年來均有設抗漲專區，且每2周均有部分商品進行買一送一，像是此次跨年檔包括米、咖啡、奶粉、食用油、醬油、零食餅乾等，持續響應政策平抑物價；春節檔期更推出黃金年貨日，指定日期使用全支付消費滿千回饋800福利點，搭配年終掃除日用品滿千現折百元，最高可省16.3％；此外，針對年節送禮需求，更推出超過200款禮盒，挑戰市場最低價。

家樂福指出，響應政策率先以長期規劃的會員專區、安心價專區舒緩民眾採買壓力，並推出年菜早鳥預購讓民眾提前分散採買負擔。在年貨採買期間，家樂福邀集供應商夥伴以抗漲對策推出年貨大賞、十大抗漲優惠，會員專屬14類商品滿額送現金，部分商品買一送一，全檔4波優惠至2023年2月20日，藉此平抑物價。

愛買量販則推出會員辦年貨，指定日滿額享9折，為期35天抗漲推出220款民生夯品買1送1，春節檔並推80款糖餅伴手禮盒63折起、十大品類滿額享折扣等好康，愛買指出，今年春節連休10天，看好今年過年檔期買氣沸騰，並發行百元刮刮卡抽亞洲三大熱門航點雙人來回機票，業績有望較去年成長2成以上。

愛買量販指出，為響應政府平抑物價，農曆春節檔期特別推出220款醬油、泡麵、餐巾紙、包裝米等民生夯品買1送1，提供平價商品讓民眾安心過好年。