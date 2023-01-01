台水防漏水 拚2024降至12％

為降低自來水漏水率，台灣自來水司持續進行汰換自來水管線，台水董事長胡南澤表示，公司從2023至2024年，將投資160億元，進行汰換管線，期望2024年自來水漏水率，由目前約13.25％，再降至12％，期望2031年漏水率降至10％以下。

胡南澤透露，台水汰換管線的準則，是以破管率比較高的地區，及管線使用年限較久者，優先汰換管線，公司目前自來水漏水率執行成效，在全球水公司排名，屬於中上等級。

台水因應氣候變遷，降低乾旱對產業及民生衝擊，參考國際間降低漏水的實務做法，從「水壓管理」、「提升修漏速度及品質」、「主動防治漏水」，及「管線資產維護」等四大策略著手，已辦理各項降漏作業，以維持穩定供水。

胡南澤指出，台水2013年起辦理十年降低漏水率計畫，原經費796億元，該計畫期限屆滿後，行政院同意再將延長2年，至2024年止，整體計畫經費大增至1,003億元。為進一步降低漏水率，台水正研擬2025年以後的降低自來水漏水率計畫。

台水統計，截至去年底止，各相關單位共同努力下，累計完成汰換管線約6,461公里，2021年底漏水率已降至13.59％，每年約可節省2.02億立方公尺水量，約為1座石門水庫有效蓄水容量，對於產業發展及穩定民生經濟，有莫大助益，2024年將再力拚漏水率降至12％以下的計畫目標。

至於台水建置備援調度幹管工程，胡南澤強 調，從2021年至2025年，原編列645億元，大部分來自前瞻計畫經費，部分是台水經費，但因物價調漲、烏俄戰爭影響，及疫情關係，最近修正提高至約990億元，未來公司仍會滾動式檢討推動。

胡南澤說，台水推動埋設17條備援調度幹管工程，管線總長度約81公里，可維持穩定供水量約每日261萬立方公尺，首條完成備援幹管為「旗津區第二條過港送水管工程」，第二條是「屏東牡丹淨水廠下游石門古戰場至光復橋複線工程」。

第三條為新竹縣「新埔鎮褒忠路備援管線工程」，修正計畫工程費1.36億元，管線全長1.6公里，預定今年底完工，主要銜接去年初完成石門水庫至新竹湖口的備援管線，將支援竹科、竹北、新竹市用水，讓當地供水更有保障。