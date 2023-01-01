水泥雙雄樂看2023 價漲量小增

國內房地產市場景氣進入調整，不過，都更危老、科技廠房建案需求持續，水泥及預拌混凝土廠仍看好2023年營運。台泥、亞泥預期2023年水泥市場仍是「價漲量小增」；環泥目前在手訂單達200萬噸，能見度更已看到明年全年。國產建材表示，手中訂單量已超過800萬立方米，2023年業績無虞。

台、亞泥提供國內超過9成的水泥供應；市場指出，2022年國內水泥市場已是「供不應求」。

面對2023年的水泥市場，台、亞泥樂觀預期，雖然房地產市場進入調整修正，但以目前市況來看，科技廠辦、公共工程對水泥的需求仍旺，加上原物料之一的煤炭價格仍在高檔，因此，價格不易下滑。整體產業景氣預期會呈「價漲量小增」的格局。

環泥現有三大主力產品，預拌混凝土佔營收比重約69％。看好2023年營運景氣，環泥台南麻豆新廠2023年首季將投產。另外，環泥也期待透過租賃或購買廠房等方式，在台中以北評估兩個新據點。

科技廠辦建案讓市場對預拌混凝土需求增加，國產認為，全台科技大建設仍然持續不斷，近期海內外科技大廠，頻頻宣布加碼投資建廠，更已成形的全台科技廊道基礎，同時也撐起預拌混凝土產業的龐大商機。

另外，國產建材指出，隨著各縣市更加重視都更危老重建，也帶來剛性需求，同樣挹注業績表現，毛利率也可望持穩。

為爭取更多工程商機，國產建材指出，台南仁德廠、台北汐止廠新建工程已展開， 將分別在第四季與明年第二季出貨。