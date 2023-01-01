榮景不再 水泥業闢新藍海

水泥人均消費持續降低、市場供過於求、環保壓力日重，水泥產業面臨景氣低迷，且市場預期未來榮景難回，水泥廠進行轉型、多元發展；台泥朝能源開發、循環經濟轉型。亞泥則以天然氣、風力發電等綠色產業及循環經濟做多元投資。

嘉泥則積極布局旅宿及健康照護為事業轉型重心。環泥則發展全建材服務以降低對水泥本業的依賴。

全世界水泥過了高原期都會衰退，所以台泥5年前就預作規劃，以循環經濟做為未來重要的集團發展佈局，過去2年也將三分之二的獲利投入在ESG，在兩岸興建廢棄物處理設施，投入各種綠能案場建置，並併購義大利儲能公司NHOA，致力碳中和的完整藍圖。

在能源轉型上，台泥從四大方向投入再生能源，包括風、光、地、海，發展多元化的綠能，並搭配儲能，協助穩定電網。

台泥表示，未來水泥的營業量確實會往下降，百分比也會跟著向下，但隨著台泥的轉型發酵，綠能、儲能、循環經濟的比重會越來越高，將2025年將可看到成為重要的營收之一

將傳統的水泥業轉型成循環經濟、打造永續發展產業，亞泥多路進擊，已系統性訂定長期策略方向，為兼顧環境永續和企業社會責任，近年多元發展，全力推動ESG，從傳統水泥業，轉型成綠色產業。

亞泥已完成台灣第一套水泥窯廢熱回收發電設備。除此之外，亞泥還利用高溫旋窯，作為靜脈產業循環經濟重要推手，大量使用替代原燃料，降低天然資源耗用。同時也推出各式低碳水泥產品，並結合子公司打造低碳價值產業鏈。

嘉泥正進行轉型、多角化。是以「水泥」為本，跨足「旅宿」，以雙核心營運主軸。水泥本業之外，嘉泥近年積極轉型的服務事業主要項目分為健康照護體系及旅宿服務體系兩大區塊。

在健康照護事業體，嘉泥子公司嘉和健康生活，發展品牌「人之初產後護理之家」。至於旅宿事業，嘉新已自行開發、經營沖繩國際通飯店。為擴大對旅宿服務產業的投入，在旅宿業持續布局及長期規劃，也參與雲朗觀光股權的投資。

環泥則是透過全建材整合，擴展事業版圖；分三路並進 推進全建材服務領域，引進日本Nichiha外牆板及屋頂板等建材、持續擴充石膏板產能，投資第二產線提升市占率過半、並規劃拓展預拌混凝土據點由中南部北上，尋求新據點通路。