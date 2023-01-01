新年伊始，日、韓鋼廠熱軋報價大漲，每公噸漲70美元之際，中國大陸卻因防疫措施大鬆綁，疫情攀高峰，是否意味新一波鋼市寒冬又起？對此，中鋼董事長翁朝棟樂觀表示，鋼市需求動能最快農曆年後啟動，預期第二季將隨著經濟全面復甦，需求將會大爆發，補庫存力道加大轉強，恐呈現供不應求，「喜迎春燕」到來。

對於中國大陸疫情再傳高峰，翁朝棟認為，主要是大陸防疫措施鬆綁後，感染快速擴散所致，且農曆年節將啟動「春運」措施，導致大規模人口移動，迎來返鄉過節的人潮，才會使疫情達到高峰，偍這是全球各國放寬防疫政策後必經之路，相信這個「陣痛期」很快就會過去。

對於市場的急劇變化，翁朝棟指出，戰爭利空淡化，下游去庫存有成，大陸調整清零政策，市場信心回籠，鋼市寒冬走向尾聲，鋼價落底回升有如「春燕捎訊」，「喜迎新春」。隨著俄烏戰爭利空淡化，美國通膨趨緩，美聯準會12月放慢緊縮速度，一次升息3碼減至2碼，大陸放寬防疫措施，下游廠商庫存去化成效漸顯，市場信心緩步回溫。

而且，12月以來鋼廠接連提價帶來春暖花開好消息，包括寶鋼、鞍鋼熱軋內銷價每噸提漲200元人民幣，日韓鋼廠目前外銷報價大漲70～90美元不等，寶鋼報越南也到620美元。另市場傳出，韓國元旦以後外銷報價可能再抬高20美元。

翁朝棟說，中國大陸龐大的經濟體，終端消費及房地產一旦釋放，用鋼需求不可小覷。2022年第四季中下游廠商、鋼鐵貿易商購料保守，只維持低水位庫存，業者應慎防供應鏈落入「缺料」階段。2022年4月上海封控開始，下游需求不振，訂單大幅滑落製造業陷入「缺單」困境，至12月取消嚴格封控，感染率快速大幅拉升，對勞動力供應造成不利影響，上下游產業鏈面臨「缺工」窘境。

展望未來，翁朝棟說，待感染高峰期結束後，工作生活恢復正常，消費需求回溫，2023年上半年將迎來一波急單補貨的「缺料」潮。因此未來鋼市寒冬將逐漸遠去，迎接而來的是春風送暖，整體趨勢仍是回穩向上。希望中下游廠商要做好萬全準備，一定要「心頭抓乎定，大家向前走」，以迎接景氣復甦帶動的需求。

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