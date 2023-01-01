長榮航勤前三季虧近億 年終、調薪通通有

長榮航勤2022年前三季虧損近1億元，30日仍發出一個月年終獎金及調薪2,000元，惟員工怒氣難消，請假抗議。回歸理性分析，雖都是長榮集團員工，但每家公司財務獨立，長榮航勤要求與長榮航「齊頭式平等」，不符合公司治理。

長榮航勤是長榮航56.33％轉投資公司，負責航空站地勤業，旗下有八大業務，包括1、旅客托運行李分類、裝運及派送業務。2、行李卸載、空橋操作、飛機導引及推移及飛機廢水處理。3、貨機貨物裝卸及運送，航空郵件運送。4、清潔客艙。5、清潔及打蠟機體。6、地勤裝備的保養維修。7、機上毛毯、椅套及機組員制服的洗滌。8、商辦大樓、客房、辦公室清潔。

長榮航空2022年前三季稅後純益達63.88億元，逼近2021年賺66億元的水準，獲利來自於貨運業務「價量齊揚」及6月開放中轉業務，客運逐步復甦。

至於長榮航勤因疫情影響，上半年客運業務停滯，2022年前三季虧損9,938萬元，虧了快1億元，長榮航依據持股比例，已認列5,598萬元的虧損，第四季財報結算中。

長榮航30日發給員工3個月年終獎金，關係較遠的長榮員工領了50個月，長榮航勤雖然虧損，公司仍發出1個月年終將金給員工，但引發長榮航勤不滿，1日集體請假，因作業流程停滯，桃機航班大亂。

因長榮航將長榮航勤設為子公司，若要求長榮航將獲利分享給長榮航勤，廣大的股東也不會同意，每家公司財務獨立，「親兄弟、明算帳」。

長榮航勤30日已宣布2023年起調薪2,000元，也對技術性較高的作業員工調高技術津貼。由於疫情期間人員流失及同業挖角，長榮航勤配合航空業逐步復甦，將持續進行人才招募，快速降低員工的工作量。

延伸閱讀

長榮航勤員工自發性休假 2日起恐繼續休

長榮航航班大亂 曝航勤技術性罷工關鍵