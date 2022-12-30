歐美市場回溫 地板廠 樂看明年營運

預期通膨衝擊力道明年可望減弱，以外銷為主的建材地板廠美喆-KY（8466）、寶陞（2948）認為歐美市場下單量將可在2023年上半年開始加溫，加上有新產能開出，對2023年營運審慎樂觀看待。

美喆、寶陞客戶自2022年第四季起已見拉貨動能回升，寶陞11月合併營收更創同期新高。

美喆指出，2022年第四季歐、美地區SPC石塑地磚替代一般建材使用率持續提高，並持續投入創新環保材料開發，客戶下單量及營運已逐漸回溫。美喆台南新廠2023年產能利用率可穩步提高，對歐美市場的前景更加樂觀。

寶陞指出，透過深化地板專賣店、綜合型建材店、加盟與連鎖型等零售商合作，擴大美洲地區業務銷售布局，並透過縮短營銷通路策略、在地成立營業據點及物流中心等優勢，集團整體營運已明顯讓成長動能增加。

地板建材業者指出，根據Data Bridge Market Research報告顯示，SPC石塑地板市場規模預計將從2021年的329.3億美元，成長至2029年的644.2億美元，每年年複合成長率為8.75％，由此可見整個產業景氣趨勢是持續往上的。

美喆、寶陞認為，此波通膨對歐美市場消費的衝擊將從2023年第二季末逐漸減弱，預期2023年下半年營運一定會比上半年好。

塗裝木皮地板廠科定（6655）也積極透過產品結構重組，以此擴大市場。科定先前產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門、家具等，同時透過東南亞一線城市、全球一線富裕城市布局，以及開放美國代理商，來擴大市場。