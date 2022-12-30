華新 調漲1月不銹鋼盤價

華新（1605）以不銹鋼主要原料鎳、鉬、廢不銹鋼等價格強勢上漲為由，30日宣布，調漲2023年1月不銹鋼盤價，其中內銷每公噸漲1,500～12,000元，外銷價漲50～400美元，蓄積新年度營運成長動能。

華新為掌控電動車電池材料來源，投資印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠，各有4條生產線，各年產5.5萬噸冰鎳，其中印尼旭日冰鎳廠預計2023年第一季量產，華新可依持股50.1％，2023年可掌控2萬噸以上冰鎳，加上4萬噸鎳金屬全產全銷，可增添2023年營收成長動能。

華新表示，歐美不銹鋼消費市場正值耶誕假期，需求暫緩釋出，客戶仍有明顯意願回補庫存。預期歐美假期結束、農曆年後與大陸疫情緩解之後，需求動能將逐漸改善。

華新指出，華新秉持與客戶共同接單原則，元月僅適當反映部分成本，304系列不銹鋼內銷每公噸漲6,000元；外銷每公噸漲200美元。316系列內銷每公斤漲新台幣12元，折合每公噸漲價12,000元；外銷每公噸漲400美元。400系列內銷每公噸漲價1,500元，外銷每公噸漲50美元。200系列內銷每公噸漲3,000元，外銷每公噸漲100美元。

華新表示，華新2022年第四季不銹鋼事業營運比第三季好，電力線纜年底前訂單滿載，印尼鎳生鐵廠全產全銷，目前訂單穩定。

此外，華新出資2.1億歐元，收購義大利CAS不銹鋼廠70％股權。CAS不銹鋼廠產品應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業，今年前三季營收7.3億歐元，2022年12月起營收會納入華新合併營收。