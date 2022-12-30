聲寶、瑞智 2023拚雙位數成長

聲寶（1604）集團旗下東源物流、瑞智精密（4532）等企業，30日舉辦旺年會，聲寶集團總裁陳盛沺表示，看好老年化商機，聲寶規劃推出友善長者族群品牌；瑞智因應近年原物料漲價刻意縮小接單，2023年要開始主動出擊，並評估在大陸外規劃新生產基地，2023年聲寶及瑞智的目標都是雙位數成長。

聲寶年終獎金水準和2021年差不多，平均約2.2個月，尾牙席開120桌，發出千萬元摸彩獎項，最大獎項10萬元。

陳盛沺表示，近年因為物料漲價，瑞智刻意縮小接單，雖然營收衰退、不過獲利仍然維持住，過去三年來沉澱厚植自己實力，2023年全球經濟活動受限的狀況會改變，也會有更多業務接洽的機會，隨著物料價格回跌，要主動出擊，把減少的訂單拿回來。

此外，過往瑞智多數生產基地在大陸，也會評估在大陸以外如阿拉伯國家等增加一、二個生產基地，未來並加強擴展大陸以外的市場，非大陸市場營收，希望由6成提高至7成。

聲寶因應近年投入土城銀髮住宅「橘青春」的開發，建構老齡化的新生活模式，也會推出以長者族群為主的新品牌，並且給予長者購置更多獨有優惠。

陳盛沺表示，社會結構的改變，未來除了推出友善長者家電外，另一個主要路線則是因應年輕人、小宅需求，少人份、講求設計感的家電，此外走平價路線、新品牌「瑞智空調」也在籌備中，將以經銷以外的通路為主。

聲寶總經理許經朝表示，政府推動家電節能補助，加上貨物稅減免6月到期效應，合計5,000元的補助，對價位只要進口家電一半的國產家電來說，極有助益，聲寶多數家電產品多為符合補助標準一級能耗，由於商品均本土自製可隨時供貨，也早已提早擴大產能、至少滿足三個月供貨無虞，預期家電銷售可望成長1成以上。