航空年終開獎 星宇1、華航2、長榮航3個月

航空業年終開獎，長榮航空30日傳出發三個月年終獎金，星宇航空宣布年終獎金為一個月，華航、台灣虎航要等12月財報出爐、2023年1月10日送董事會討論。由於華航2022年獲利估遠不如2021年，年終獎金勢必將打折，推估兩個月或以上。

對此，長榮航、華航低調表示，公司依營運狀況討論年終獎金、薪資等，發放及調整原則均依員工個人表現。

業界分析，兩航營運重點有差異，包括長榮航客運主要布局北美航線等，華航布局東北亞、兩岸航線等，疫後各國復甦速度影響大，兩岸航線尚未恢復正常或增班，日本線缺工也難以增班。再者華航貨機多，2022年貨運價量修正多，且高油價吃掉獲利。

據華航與工會的團體協約，稅前獲利的2成用來發放年終獎金。華航企業工會表示，考量公司布局、大環境趨勢，華航年終獎金可能沒有長榮航多，工會會朝2023年調薪方面爭取，華航2022年調薪4％。

星宇航空目前雖仍處虧損，董座張國煒體恤員工疫情期間辛苦三年，明年美國線開航、機隊規模擴大，決定發放一個月本薪的年終獎金。星宇年終會辦尾牙，由於員工人數增加至近2,000人，將採取各個單位分開舉辦。

展望2023年，華航、星宇持續開闢航線、增班衝業績。華航迎接農曆春節旅遊旺季，加碼增班日本線，1月將復飛桃園到廣島、高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也將增班；另外，高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。華航2023年第一季將再增班逾3成。

星宇新航點、座位數月月增，到2023年1月將達16個航點，新開河內、宿霧兩個航點，及曼谷等地增班，東南亞航網更綿密，加上2架A350-900廣體機投入，1月座位數合計再成長近3成。