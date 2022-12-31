連跌27周 SCFI終於漲了 估這時價量回升

控艙效應發威，上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）2022年最後一周終於翻紅，上漲0.46點至1,107.55點，終止連27周跌勢，其中歐洲線20呎櫃、美西線40呎櫃分別小漲29美元、5美元，驚險守在2020年中這波運價的起漲點。

業界解讀，運價已出現止穩跡象，但漲幅小不排除屬於跌多拉回。接下來農曆年放長假，許多船公司為假期與年後淡季打算，已開始搶貨甩箱，不排除2023年1月下旬運價再起波瀾，屆時就看船公司的態度，是再提升控艙力度穩運價，還是要殺價搶貨填艙。

多家航商、貨代業者表示，俄烏戰爭、能源及通膨危機，使各國經濟與消費需求持續走弱，全球經濟成長動能面臨挑戰，加上大陸解封疫情反彈，原本不看好過年前貨量，但許多大廠基於年底作帳、庫存盤點，在近期密集出貨，配合船公司控艙，讓主要航線運價止穩。

從2022年初歷史高點計算，SCFI已下跌逾78％，其中美西線、歐洲線更是超跌，分別下跌逾82％、86％。貨代業者表示，美國貨量需求疲弱，接單不如以往，美東線雖然仍有利可圖，已吸引其他地區船舶投入搶貨，翹翹板效應，讓美東線持續修正。

由於市場不確定性因素仍高，2023年上半年海運市況不明朗，多家船公司預估，第一季可能較清淡，隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格緩解，加上預期主要國家經濟政策調整，第二季需求量可能慢慢變好，期待第三季價量可以回升。

市場已傳出，船公司將加碼減併班、抽航線緊縮艙位，農曆年前減班率恐逼近4成，農曆年後減班率可能再拉高到5成或以上，讓運價跌深的航線可以穩住。

據SCFI在2022年12月30日報價，上海到歐洲每20呎櫃運價1,078美元，上漲29美元、周漲2.76％；到地中海運每20呎櫃價1,850美元，下跌46美元、周跌2.42％；到美西每40呎櫃運價1,423美元，上漲5美元、周漲0.35％；到美東每40呎櫃3,067美元，下跌29美元、周跌0.93％。

在近洋線方面，上海到日本關西、關東每20呎櫃運價持平；到東南亞新加坡航點每20呎櫃下跌1美元至188美元；到韓國每20呎櫃T上漲13美元至238美元。