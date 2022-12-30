不要高調！長榮好「薪」情傳遍大街小巷

再次被錢砸醒 長榮海運豪發45個月年終

只有長榮才能超越長榮！即便海運市況下滑，長榮海運今年以來仍大賺超過3千億元，各界最關心的年終獎金今天揭曉，答案是「45個月」，改寫去年由長榮海運寫下的上市櫃年終獎金記錄，又讓全台上班族羨慕到爆。以基層員工月薪4～5萬元計算，今早已200多萬元落袋，再度「被錢砸醒」的感覺真好。

今年全球貨櫃輪運價反轉，但長榮海運挾低價造船優勢，已連續3季每季都賺逾1000億元，前3季累積稅後純益高達3043.5億元，就算第4季因運價走跌無法再獲利千億，全年也確定創下新高，都讓員工對年終充滿期待，更成為全台上班族關注焦點。

長榮海運去年發40個月年終獎金，以今年優於去年的獲利表現，先前外界就認為，今年年終不會比去年差，業界甚至喊出「60個月」的天文數字，不過考量海運市況下滑，明年不會像今年這麼好，在發放年終獎金時也有顧忌，最終維持「比去年好一點」的規劃，大手筆發出45個月年終獎金。

事實上，就是因為年終獎金太驚人，打破台灣上市櫃公司發放記錄，長榮海運今年相當低調，主管們更多次叮囑員工「不要高調」，不過因這筆獎金早就是全台關注焦點，獎金一入帳，好「薪」情根本藏不住，馬上傳遍大街小巷。

海運業這兩年旺到爆，最幸運的莫過於疫情後進入長榮的菜鳥，2020年領10個月年終、2021年領40個月年終加10個月年中分紅，今年又領到45個月年終，等同入行3年領105個月年終，尤其這2年更是暴衝，平均每年領42個月的年終，做1年抵4年，在台灣的職場上堪稱空前絕後的勝利組。

同樣在今天發年終的還有長榮航空。長榮航空前3季稅後淨利約為63.89億元，今年跟長榮航太都發3個月的年終獎金，立榮航空則有1.5個月年終獎金，至於受疫情影響較明顯的長榮空廚、長榮國際儲運，則都發1個月年終獎金。

（中時 黃琮淵）