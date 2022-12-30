長榮員工又被錢砸醒 各產業驚人年終一覽

2021年創下40個月年終超狂紀錄的長榮，2022年不負眾望，30日宣布發放50個月年終，優於前一年，再度引發眾人驚呼。不只海運業年終獎金令人欣羨，餐飲市場復甦力道強勁，也促使餐飲業祭出優渥年終留才，工商財經網整理各行業年終發放情況 ，與讀者共享歲末喜悅。

海運業最豪氣

長榮 員工2年爽領近100個月獎金

長榮（2603）今年獲利再創新高，今（30）日發下年終獎金，約50個月年終，優於去年40個月的水準，長榮今日每位員工笑著醒來。

長榮前三季稅後純益達3,044億元，已經超越去年全年的2,390.15億元，不過因第四季海運產業急轉直下，運價頻頻走低，甚至歐洲線長約談判也不順利，預計2023年1月營運將呈現急速下挫，市場原本預計年終獎金可能會縮水，不過長榮高層仍基於今年獲利優於去年的表現，發下的年終獎金優於去年，兩年來長榮員工爽領近100個月獎金。

台航發8個月 陽明發13個月

台航董座、陽明海運董事劉文慶29日透露，台航年終獎金和去年一樣維持8個月，另陽明董事會11月通過跟去年一樣發放12個月年終獎金（績效獎金），加上每年固定多發放一個月考核獎金，共13個月，兩家船公司都將在明年1月、農曆年前發放。

海運業2022年獲利普遍優於2021年，多數船公司年終獎金應該不比去年差。另外，受矚目的員工分紅（員工酬勞），是按稅前獲利撥放一定比例，陽明最高達1％，長榮約0.5％、萬海約0.6％，陽明員工在分紅這部分可能領較多。

法人估，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，今年合計稅後純益有機會突破6,000億元、挑戰6,500億元新高。

餐飲業好薪情

六角 年終最高六個月

六角前三季EPS達4.47元，已賺贏去年整年，公司28日除斥資千萬元擴大舉辦尾牙，大方發出最高6個月的年終獎金，表現優異事業單位團體獎金100萬元，員工平均年獎達2.2個月，門市店長若績效達成，年薪最高可領16至17個月。六角董事長王耀輝並宣布明年員工調薪8％至20％，第一線門市人員起薪上調至3.6萬元，調幅上看20％。

王品 撒2億發年終獎金

王品在第三季繳出EPS 3.77元佳績，集團董事長陳正輝履行「只要公司賺錢，一定會與夥伴共享獲利」承諾，日前向台灣9,300名同仁宣布不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金，預計發出總金額逾兩億元大紅包，這不僅是王品2012年上市後發出的最高金額，更大幅超越住宿餐飲業平均0.85個月的行情。

築間 較去年調高20％

築間餐飲集團將於2023年1月16日發放年終獎金，任職滿一年以上（含）員工，將發放「1.2個月為基準的年終獎金」，其他依年資比例及年度考績作為依據發放年終獎金，1.2個月基準較去年的1個月調高20％，農曆春節前一周即匯入同仁的薪資帳戶，讓同仁提前感受好薪情。

築間餐飲集團於今年8月份已率先宣布，2023年1月1日起，集團基層員工基本起薪調漲為32,000元起，儲備店主管更上看51,000元起。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，目前員工約達2,700人，今年預計將突破3,000人，2023年將再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，大搶餐飲人才。

金融業 多家衝7個月

八大行庫 可望領逾5.5個月

財政部轄下的八大公股行庫今年獲利多較去年同期成長，且達到預算目標，若維持目前獲利成長水準，八大行庫整體平均年終行情可望超過5.5個月。

其中，獲利大幅成長的銀行，更可望有超過6.5，甚至7個月的平均水準，考績好的業務人員甚至可拿到10個月以上年終，整個公股體系合計超過5萬名員工將有年終好「薪」情，且至少超過半數以上的行庫，今年年終將遠優於去年的水準。

目前已知，包括台銀、土銀兩大國營銀行，由於獲利早已超過原訂的預算目標，因此已可穩拿4.4個月年終，包括2個月固定獎金，以及2.4個月的績效獎金。

至於六家已民營化的行庫，年終獎金的行情更高，包括台企銀獲利較去年翻倍，彰銀較去年成長超過2成，一銀較去年成長1成，兆豐金旗下兆豐銀今年獲利也較去年成長超過2成，華銀獲利也成長接近2成，這些銀行的平均年終獎金今年應可望有6.5個月甚至7個月以上。

公股金融圈人士分析，民營化行庫年終獎金除了2個月的固定獎金，以及2.6個月的績效獎金，另外還有員工分紅酬勞，以及「超盈餘目標獎金」等不同層次的獎金結構，也使得已民營化行庫，獎金行情遠優於台銀、土銀、輸出入銀行等三家國營銀行。

以兆豐銀為例，兆豐金獲利雖受防疫保單導致產險鉅虧之累，較去年同期減少25％，但兆豐銀行今年獲利較去年同期成長逾2成，因此估計其年終獎金行情，應該有7個月的水準。

獲利同成長超過2成的彰銀，年終獎金平均水準有機會超過6.5個月；華銀、一銀年終獎金平均水準亦可望拿到7個月；台企銀由於今年獲利倍翻，年終獎金應至少也有超過6.5個月。

塑化業恐退步

台塑集團4.5個月基準目標不保

第四季國際油價再現急跌、石化低檔盤整超乎預期，不僅台塑化營運虧損壓力升高，台塑、南亞及台化也因沒現金股息一次性挹注，石化、電子材料本業動能趨緩，轉投資收益縮減，第四季獲利季減幅度恐將加大，集團年終獎金4.5個月基準目標不保。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，EPS每增（減）1元，加（減）發年終0.6個月本薪，上限七個月本薪，下限三個月本薪。去年四大公司稅前平均EPS9.25元，核發年終獎金月數是七個月本薪。

今年因通膨、大陸防疫管控，台塑四寶下半年營運受阻，惟考量照顧員工、協助力抗通膨，台塑集團總裁王文淵7月拍板今年實質調薪4.5％（沒有慰勉金），加薪後平均薪資近58,000元，創下38年來最大幅度調薪。加上今年年終獎金也可望力守四個月水準，對照大環境、同業水準，台塑集團員工仍可安穩度好年。