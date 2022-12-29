台股量縮重質 群益看好群電、合一

群電（6412TT）4Q22、1Q23營運動能較弱，但受惠於高瓦特數電源、伺服器電源、衛星通訊電源需求旺盛，帶動2022年、2023年營運動能向上。展望1Q23應是全年谷底，營運力拼逐季增長，2023年整體獲利成長。

群電（6412TT）展望2023年獲利提升：

根據報載，群電（6412TT）總經理曾國華表示，1Q23應是全年谷底，營運力拼逐季向上，展望2023年獲利持續增長。雖NB市場需求疲弱，但因大瓦特數電源占群電NB電源營收達25~30％，影響相對有限，並看好Intel新一代CPU Raptor Lake帶動120大瓦特數NB產品需求動能。因CRPS伺服器電源接獲大廠訂單，預估2023年伺服器營收YoY+40~50％。目前低軌道衛星產品出貨順利，2023年業績可望有兩成增長。智慧建築事業已於2022年損益兩平，預估2023年獲利向上。為因應關稅、客戶需求，泰國新廠最快於06/2023完工，2023年資本支出約15~20億元，與2022年相當。

2022年方面，預估高瓦特數電源出貨持續增長。而隨著零組件缺料問題逐漸舒緩，則有助於伺服器電源出貨動能明顯提升。低軌道衛星相關產品於4Q21才開始量產，2022年出貨顯著增長，且2023年出貨動能向上。Type-C電源則受限於Chrome book出貨下降，相對缺乏成長動能。雖受到原物料價格上漲、中國防疫封控、物料運輸成本提升影響，1H22毛利率表現較差；但因產品組合正向發展、匯率走勢有利，2H22毛利率明顯拉升。

2023年方面，成長主軸仍由高瓦特數、伺服器、低軌道衛星等電源應用帶動，預估其出貨將持續增長。而電腦電源、消費性電子電源因分別受終端需求、產品生命週期等因素影響，預估營收表現相對疲弱。雖4Q22、1Q23營運動能較弱，但受惠於高瓦特數電源、伺服器電源、衛星通訊電源需求旺盛，預估2022年、2023年營運動能持續向上。

合一（4743TT）法說會更新近況，ON101中國藥證申請已接獲中檢院檢驗報告，結果合規，等待主管機關最終審評結果。美國醫材的部分預計1Q23拿到TFDA出可許可，便可對外銷售。而藥物臨床三期因應疫情影響以及FDA的建議，1H23試驗中心總數將增加至30家來加速收案，目標2025年申請藥證。小分子核酸藥物SNS812正在進行臨床一期，若能看到正向的結果，代表成功地將技術領域拓展到核酸。合一產品線相當多元，值得再留意追蹤。

ON101醫材、藥品雙路並進：

合一舉行法說會更新近況。治療糖尿病傷口潰瘍的ON101（速必一乳膏）已取得台灣藥證，正在申請健保藥價；01/2023將上市3g小量新包裝，以幫助小傷口早期接受治療。中國藥證申請方面，09/30/2022接獲中檢院檢驗報告，結果合規，等待主管機關最終審評結果。海外其他市場則採取醫材、藥品雙路並進的策略，取得美國510（k）後，預計1Q23拿到TFDA出可許可，便可對外銷售。而藥物臨床三期的部分，因應疫情影響，以及FDA的建議，1H23試驗中心總數將增加至30家，以加速收案，目標2025年遞交美國NDA。

FB825將進行PK橋接試驗：

用於治療中重度異位性皮膚炎的FB825將與國際合作夥伴共同執行PK橋接試驗（靜脈注射換成皮下注射），預定1Q23完成試驗藥物生產，1H24完成橋接試驗。後續按PK橋接試驗結果，設計與執行IIb皮下注射試驗。FB704A在台灣針對嚴重氣喘進行的phaseⅡa收案進度受新冠疫情影響，試驗時程延後一季，預定3Q23完成收案，2024完成CSR。

SNS812小分子核酸藥物臨床一期收案中：

小分子核酸SNS812為廣效性冠狀病毒藥物，09/2022獲美國FDA核准進行一期臨床試驗（氣霧治療劑型），12/2022完成第一劑量組投藥，正接續執行第二劑量組。第一階段健康受試者收案後，將向FDA申請直接用於病人（phase Ic），以提早觀察治療效果。預定2Q23完成Ic，若能看到正向的結果，代表合一成功地將技術領域拓展到核酸藥物。

合一產品線相當多元，從植物新藥、抗體到核酸藥物都有，且公司靈活地根據各國法規特色，尋找最快能讓產品上市的途徑，值得再留意追蹤。



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