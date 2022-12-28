六角年終最高6個月 優異團隊發獎金百萬

連鎖餐飲集團六角國際（2732）今（28）日舉辦年度尾牙活動，董事長王耀輝感謝員工與公司一起併肩打拼突破疫情困境，公司繳出今年前三季EPS 4.47元成績，賺贏去年整年，除斥資千萬擴大尾牙年會犒賞同仁之外，並宣布今年年終獎金依績效表現給予最高6個月獎勵，及表現優異事業單位團體獎金100萬元以茲鼓勵。六角全公司同仁平均年獎達2.2個月，旗下品牌門市店長績效達成年度薪資高累計可領16-17個月。同時加碼宣佈明（2023）年集團員工平均調8％-20％，第一線門市人員全面3萬6起薪，調薪幅度上看20％以上。

疫情過後第一年的六角尾牙年會，特地聘請NoNo，巫苡萱等藝人及眾多樂團表演之外，更祭出尾牙抽獎最高20萬元獎金及股票加碼等超過千萬獎金感謝同仁們過去一整年的努力！展望明年，六角展翅高飛，營運重返疫前榮耀。

六角2023年將重啟海外員工旅遊，並繼續提供餐飲業首創且唯一連續8年共執行4次配發員工認股，累計共發行4,000張員工選擇權，以今（28）日收盤價127元計，約當發出市值5億元的員工選擇權股票，以及享有生日假、每月定期舉辦Happy Hour，並與伊甸社會福利基金會合作提供每日員工按摩服務，更獎勵生育補助方案，一胎3萬；二胎6萬；三胎12萬等員工福利，以期廣納優秀的人才作為企業永續經營的基石。

迎接2023年，六角董事長王耀輝宣示，「Chatime日出茶太」全球展店目標達1,800家。面對全球市場，六角憑藉多國市佔第一的品牌力及橫跨六大洲國際團隊的管理續航力，在疫情之後力求每年保持30％的成長；同時為了提升手搖茶飲產業整合，進行海外供應鏈中心規劃佈局，加上子公司營運逐步復甦，期許集團營運動能將快速成長更甚疫前表現。

董事長王耀輝亦強調，六角國際成立18年，不僅堅持著品德、品牌與品質之使命，更貫徹打造團隊「當責、靈活度、企業家精神」的核心企業文化，調整企業策略打造更強大國際橋梁，將餐飲美食服務推廣至全世界。

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