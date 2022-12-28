大同總座:大同不一樣了 四大事業已啟航

大同（2371）28日舉行法說會，總經理王金來表示，「大同不一樣了！」，華映宣告破產並除列後，將是財務績效改善的起點，四大事業群及四大子公司的產業控股公司已經啟航，電力、新能源發展、資產活化將是重中之重。

王金來表示，在華映宣布破產並自合併報表除列後，除了一次性認列每股3.6元的利益，負債比也降至50％，大同是財務體質很健全的公司，日前更獲銀行團130億元聯貸支持。

大同未來將在產業控股的定位下，包括電力、新能源、消費性電子及不動產四大事業群，以及精英、大世科、福華電子、尚志精密化學四大子公司，在組織優化、整合、強化分工下，也資源盤點，將大同定位為電力、節能、綠能、減碳的專家。

在電力事業群方面，目前重電在手訂單達55億、電纜45億、馬達15億、電表30億，合計約145億元，在節能減碳成為產業趨勢下，包括台電10年電網強韌計劃、台電變電所統包工程，以及風電及太陽能、儲能設備統包工程等，商機可期，同時也會提供其他中小企業的ESG解決方案、海外智慧電表商機開拓。

在新能源事業群方面，大同指出，綠電缺乏，大同是少數同時擁有售電和發電執照的公司，服務用電大戶，將是大同最大的機會。目前大同已有1,329處太陽能案場，總發電量265MW，未來將爭取20GW太陽能建置量商機，目標能占1G的發電量；儲能方面，將爭取2025年台電調頻備轉參與目標量1GW及光儲建置量500MW的商機。

在不動產事業方面，大同表示，大同擁有47萬坪土地，是全台企業擁有土地資產前幾名，房市轉冷，反而是活化資產的好時機，除了投入都更或危老改建外，也會接手財務較不健全的建商都更案，總銷26億元「大同莊園2期」預計明年第三季交屋，明年也將推出總銷200億元的中和廠捷運聯開案、14億元雙連都更案，同時220億元的復興南路案、167億元中和台通廠都更案等，都將積極整合開發。

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