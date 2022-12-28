稅收超徵 賴正鎰主張還財於民但應排富

對政府今年超收4,500億元，商總主席賴正鎰28日主張還財於民，但應該排富，應在農曆過年前發給年收入低於30萬元者低收入戶與中低收入戶，每人消費券2萬元，照顧弱勢，對這些人來說，也是過年的一個紅包，讓他們過個好年。

賴正鎰也為將返台過年的台商台幹爭取權益，認為大陸即將在1月8月國門邊境解禁，希望政府能趕緊同意把現有4個航點恢復到10個航點，讓在大陸多年沒回台灣的人，能夠順利回台跟家人團聚。

賴正鎰說，政府從2018年起就開始出現超收1,054億元情況，之後幾乎每年都超收，去年跟今年超收額都超過4,000億元，現在國人普遍出現要「還財於民」的聲音，他認為應該這樣做，但他不認同現在各黨派都想要普發現金的做法。

他說，現在正值農曆過年前，政府應該要針對性紓困，給予那些每月收入低於2.5萬元，申請低收入戶與中低收入戶，也就是年收入低於30萬元者，發給每人2萬元的消費券，但並非給現金，這樣不僅有刺激消費作用，也能照顧弱勢，讓他們能過個好年。

對於台商最近頻頻發聲，希望政府能加速開放小三通，做到便民，讓台商台幹可以回台灣過年，他也認為大陸已經宣布1月8日起要開放邊境，入境免隔離等措施，除了台商回台灣之外，將來過年後回大陸也免隔離，希望政府能加速規劃，並與大陸有關方面溝通對談，趕緊恢復兩岸對飛的航班與城市，從現有的4個直航城市，至少先恢復為10個城市，方便各主要城市的台商台幹過年前後的往返大陸。

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