經營權之爭延燒 泰山詹皓鈞再發信回擊

泰山（1218）家族內鬥浮上檯面，家族三代董事之一的詹皓鈞，26日發出一封信給堂哥、也是泰山前董事長詹岳霖，批評詹岳霖詹岳霖出售泰山持股給市場派大股東龍邦，是破壞詹家團結的大錘子，是倒戈落跑的「晉惠帝」。

詹皓鈞發信全文如下：

敬告泰山「晉惠帝」詹岳霖前董事長六年0股利不忘造「行宮」您不汗顏？

敬愛的詹岳霖前董事長：

我是小您十二歲的堂弟、泰山企業董事詹皓鈞，看到您在媒體上誇誇其談，賣股票給龍邦是「希望泰山可以重生」，身為晚輩的我，忍了五天，決定要回應幾句肺腑之言：

這六年中，我全力以赴，將您大陸慘賠的無底洞，打造成獲利的金雞母。對比您治理泰山近九年，交出慘不忍睹的成績單，現在的經營團隊接手後，兢兢業業找回泰山重生的契機，一心一意擦亮泰山的金字招牌，連續5年配股，合計股利4.5元；您選擇將股票賣給由大圈仔主導，連續三年0配股的殯葬集團，無異助長惡意併購，盼望您別昧著良心大放厥詞，愧對五萬名泰山股東。

身為大房長孫的您，一直是家族寄予厚望的接班人，2007年您的父親詹仁道總裁交棒時，在《實在ㄟ堅持》一書中，還對您這個寶貝兒子，打了90分的高分，家族也引頸企盼，您能帶領泰山更上層樓，成為台灣食品一哥。

沒想到，從2007～2016年，在您任內竟然有六年發不出股利，更慘的是，2012～2016年，連續四年0股利，堂兄弟們只好在2016年起義，將你請下台，讓新的經營團隊接手。

更離譜的是，公司連續四年發不出股利，經營者已是失職愧對股東，您還能大手筆豪砸6000萬，在台中七期重劃區買100多坪，位於33樓的景觀豪宅；董事看不下去，質疑是花公款購置私人招待所，如同打造台中「行宮」，您則匠心獨具的解釋：經董事會通過購置，要做「員工共同的家」，周末讓優秀員工及家人住，平日則做為招待貴賓之用。

試問泰山總管理處在台北，工廠設在彰化田中，有誰會想長途跋涉去住台中七期豪宅？要犒賞員工，直接獎勵他們住全台各地的五星級飯店，豈不更實惠？何需重金買不動產？

您的浪漫天真，花錢不手軟，卻不知股東疾苦，不禁讓我聯想起，問饑民「何不食肉糜」的晉惠帝！

您任內更大的敗筆是大陸投資，包括泰山漳州及廈門仙草南路等中國事業， 2015年前3季虧損超過台幣2億元，累計登陸10年幾乎虧光近9億的資本額，嚴重拖累泰山整體獲利表現，而且狀況不透明，被形容宛如黑洞。

我於2016年在堂兄們的勸說下，接任泰山漳州董事長，由於長年虧損，台灣泰山同意再對漳州增資，但兄長們也耳提面命，「這是最後一次了」；漳州員工則揮淚訴苦：「公司虧了這麼多年，還能撐下去嗎？我們會不會失業？」

在背水一戰，只許成功的壓力下，我痛下猛藥，逆轉了虧損多年的敗局，2018年大陸事業開始獲利，2019年獲利約台幣2,100萬，我未來的目標是讓大陸每年穩定獲利台幣五千萬元，您手中多年的賠錢貨，能在短期內轉型成為小金雞，充分證明了您的漫不經心，我們會更加團結，以免您重回泰山，噩夢重演。

您在媒體上表示，對於出售全家股票表示「痛心」，但讓股東更痛心的，是泰山在全家，向來推派2席董事，不料全家於2015年改選董事時，您在完全未向泰山董事會報告及討論的情形下，逕自以自然人身分當選全家董事，導致泰山無端喪失1席全家董事席次及董事酬勞。您口口聲聲說，「希望泰山可以盡快回歸公司治理」，請問您當年的所作所為，符合哪門子公司治理？

我理解，鳥為牟食，人盼求財，但人就算沒志氣，至少要有骨氣；當個倒戈落跑的「晉惠帝」或許情由可緣，可是我真的很難理解，您選擇與龍邦「殯葬大老」劉偉龍先生、國寶「股市大圈仔」朱國榮先生，沆瀣一氣的思維。就如同您所說，「壓倒駱駝的最後不是稻草，是錘子」，您是不是那把破壞詹家團結的大錘子？相信在天上泰山詹家的祖先們，自有公論。

您的堂弟泰山董事詹皓鈞敬啟

延伸閱讀

全家衰捲焦土戰 一文看懂泰山龍邦吵什麼

萬寶買全家波及國泰金經營?金管會要檢視

「80億真的很划算！」國泰買下全家2成股權成第二大股東，蔡宏圖背後3大盤算