雄獅發1億元年度激勵獎金 擴大徵才500人

國際旅遊市場景氣逐漸回升，雄獅集團為感謝同仁於疫情期間辛勞，宣布發放總⾦額超過1億元「年度激勵獎⾦」，另因應集團積極朝向⽣活產業發展，雄獅將於2023年擴⼤徵才逾500⼈，除了旅遊及旅遊新創⼈才之外，也歡迎旅宿、餐飲、資訊科技等⼈才加入，具有國際派遣或海外⼯作經驗者佳。

雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，雄獅旅遊集團作為產業領導龍頭，宣示提升產業水平，積極朝向⽣活產業發展，深耕國內 「食、宿、遊、購、⾏」領域，⽽⼈才是企業最⼤的資產及動能，服務業更要留住優秀⼈才，為台灣旅遊業、服務業創造國際價值，提升以人本為核心服務的產業價值，創造國際級營收。雄獅集團為感謝全體同仁於疫情期間仍堅守崗位、孜孜不倦，依照同仁年資及考績，近2千名同仁可獲得1個⽉以上全薪的「年度激勵獎⾦」，總⾦額超過1億元，期盼創造幸福的企業環境。

此外，雄獅集團布局計畫持續進⾏，包含全新餐飲品牌「Island133」預計2023年第⼀季於台北松⼭⽂創園區開幕；已取得位於澎湖的「⾺公港埠⼤樓旅館部暨商業空間設施」經營權，最快於2023年底試營運；同時集團在既有國際化基礎上，於美國、加拿⼤、英國、香港、中國⼤陸、⽇本、韓國、泰國、澳洲、紐⻄蘭等國成立公司，也將籌備越南、⾺來⻄亞、印尼、德國等區域公司。

黃信川說，今（2022）年下半年已有超過500位新進同仁加入，預計2023年再開出逾500職缺，除了旅遊及旅遊新創人才之外，特別鎖定旅宿、餐飲、資產開發、物業管理、投資與購併、經營分析、產壽險、資訊科技、AI⼈⼯智慧、區塊鏈等⼈才，另為掌握國際化契機，優先聘⽤具備英語、法語、⻄班牙語、德語、⽇語、韓語、廣東話等各語⾔專長⼈才。