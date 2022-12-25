明年歐洲線長約談判卡關 船公司底牌曝光

關係貨櫃海運業獲利的新年度長約談判，由歐洲線打頭陣，原訂明年1月上路卻遲遲簽不下來，陷入談判僵局。業界透露，多家船公司的底牌是明年長約價2,000美元起跳，主要看好下半年需求可望回升；但目前歐洲線現貨價僅約1,700美元上下，貨主不急著簽長約，先沿用現貨價，船貨雙方都想賭一把，馬拉松式談判可能拖到農曆年前。

現貨價連動長約價，運價在疫情期間一路漲，使得船公司去年、今年長約價都簽得高，據了解今年歐洲線40呎櫃長約價多數落在6,000至9,000美元不等，但第四季運價大跌，長約價已有所調整。明年長約價若從2,000美元起跳，等於打對折或三分之一，但仍優於疫前。

也因此，船公司都有提振現貨價的壓力，先守穩歐洲線長約價，農曆年後再談5月開始的美國線長約，對亞洲船公司來說，美國線長約佔比更高，影響會更大。

以貨櫃三雄為例，長榮美國線長約占比約6成、歐洲線約3成；陽明美國線長約占比約5成、歐洲線占比近3成；萬海美國線長約占比約5成。

船公司為了穩運價，持續緊縮艙位，估計目前船舶減班率逾3成，農曆年後減班率可能拉高到5成。法人表示，長約占比高的船公司，靠著長約護體，至少可以撐到明年4月，長約占比少或沒有的船公司挫咧等。

多家航商、貨代業者指出，在俄烏戰爭持續、通膨與能源危機壓抑需求下，歐美庫存消化、新訂單走勢難預測，明年上半年市場不明朗，預估第一季較清淡，加上大陸疫情反彈，工廠提早或延長放假時間影響出貨，在第二季有可能開始反彈，看好下半年。

有船公司表示，目前遠洋線運價下行空間有限，如果長約價被壓低到成本價附近，不排除減少長約簽約成數，隨第三季可望進入旺季加上補庫存，帶動運價回升，直接賺取高現貨價。

據上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）23日最新報價，下跌1.44％至1,107.09點，連續27周下跌，回測2020年8月初水準，從運價歷史高點計算，歐洲線20呎櫃下跌86％至1,049美元、美西線40呎櫃下跌82％至1,418美元、美東線40呎櫃下跌74％至3,096美元。業界普遍認為，運價已接近落底階段。