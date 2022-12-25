中科今年引進20家新投資案 規模200億

面對淨零碳排已成全球趨勢，中科管理局為推動循環經濟的永續園區，本月28日將首度公開「台中園區零廢中心」的成果；由於中科台中園區與后里園區目前土地都已不敷需求，中科管理局將招商引資重心擺在中科二林園區與虎尾園區標準廠房，今年至今已引進20家新投資案，投資金額逼近200億元。

中科管理局表示，中科虎尾園區由於廠商進駐踴躍，目前土地已逼近滿租，中科管理局因此超前部署、於2019年規劃興建虎尾園區標準廠房，預計近期即可提供18單元、6,452坪廠房空間，各單元可彈性合併租用，目前已有多家廠商洽詢。本月28日將公開中科虎尾園區標準廠房內部設施及空間等，期望能藉此吸引更多廠商踴躍申請進駐。

此外，中科管理局為加速吸引廠商進駐中科二林園區，近年來積極投入各項建設，發展高科技產業聚落，規劃興建宿舍、標準廠房、再生水套裝系統及水資源中心等，逐步完善相關基礎設施，標準廠房預計2025年啟用，屆時將可提供更多中、小型規模廠商進駐，園區聯外交通亦持續優化中。

中科管理局表示，目前已有IC封測指標大廠－矽品精密加碼投資，分別在中科二林園區與虎尾園區擴建新廠，其中二林園區第一期新廠將於年底前完工；合晶科技正在二林園區規畫廠房興建事宜，預計明年初動工。

不受通膨、烏俄戰爭、疫情等黑天鵝影響，中科管理局截至今年12月，累計引進20家新投資案，總投資與增資金額突破1,800多億元，其中，新投資金額逼近200億元；而新引進的亮點廠商，包括半導體產業供應鏈大廠合晶科技，研發應用於IC、面板、封裝等產業的電子級材料商炎洲，電動巴士大廠成運汽車、凱智綠能等廠商，均將進駐中科二林園區投資設廠。

中科園區今年在半導體產業出貨暢旺下，推升前十月營業額衝高到9,686億元，創下歷年同期新高，呈雙位數成長，今年全年營業額有機會挑戰1.1兆元新高。