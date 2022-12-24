銷售策略奏效 中鋼、中鴻鋼品出貨傳捷報

在銷售策略奏效與全力衝刺下，中鋼10月份鋼品出貨回神，單月出貨量為63.6萬公噸，若含中龍鋼鐵的出貨量26.4萬公噸，合計達到90萬公噸，不僅超越規劃目標，而且中鋼也較9月份出貨低點57萬公噸，大增8萬公噸左右。此外，中鴻10月份出貨量達到13.6萬公噸，優於規劃目標。

對於中鋼10月份鋼品出貨量增加，中鋼執行副總經理黃建智認為，主要是銷售策略奏效，尤其是外銷策略，更在業務部同仁的努力衝刺下，單月出貨量確實較前一個月成長，其中鋼板與熱軋產品出貨力道明顯增強。

至於後續出貨是否能「逐月好轉」，黃建智表示，以最近市場需求狀況，拓展市場確實很辛苦，但只要能努力衝刺訂單，加上鋼市逐漸好轉，下游下單意願轉強，出貨應有機會一個月比一個月好。

中鋼統計，中鋼與中龍10月份鋼品出貨，含鋼胚半成品，共計90萬公噸,較規劃目標88.8萬公噸, 多出1.2萬公噸,其中內銷量為49.4萬公噸，外銷量為40.6萬公噸.且中鋼各項鋼品出貨，含鋼胚半成品，合計為63.6萬公噸,中龍為26.4萬公噸，優於預期。

中鋼指出，中鋼與中龍10月份出貨已較近年來9月低檔出貨回升，約增加8萬公噸，其中又以鋼板、熱軋出貨力道最為明顯，至於泛冷軋產品則因國際市場疲軟，出貨仍較目標值低。

除中鋼外，中鴻10月份出貨也較前一個月明顯增加，包括熱軋、冷軋及鍍鋅等相關鋼品，合計達到13.6萬公噸，較9月份出貨量12.5萬公噸，增加1萬多公噸。