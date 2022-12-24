中鋼翁朝棟：鋼市谷底起飛 三部曲翻轉

美中領導人在印尼會面，與中國大陸防疫鬆綁後，鋼市露曙光！中鋼董事長翁朝棟提出鋼市三部曲，包括2022年第四季是鋼價到達谷底，2023年Q1第一季鋼市可望出現平穩向上契機，Q2起鋼市可望明顯復甦。

翁朝棟強調，隨著鋼市陰霾逐漸散去與信心回籠，他預期2023年第一季經濟將開始全面復甦，鋼市也可望明顯好轉，且復甦力道將優於2022年第四季。

翁朝棟並表示，鋼材遞延需求，最快2023年第一季起就會起來，他籲請中下游廠商要做好萬全準備，並要「心頭抓乎定，大家向前走」，以迎接景氣再起的復甦需求前景。

對於2022年5月份以來的鋼市陰霾，翁朝棟指出，最主要是俄烏戰爭後，起初市場因擔憂缺料拚命購料，以致庫存大增，但隨著戰爭拖延，引發歐洲能源危機，包括缺乏天然氣、石油及缺電，並使得能源價格高漲，影響鋼材買氣，再加上歐美通膨升息壓力、中國大陸疫情嚴峻，為落實清零政策，實施封城，導致供應鏈中斷，需求急凍，如今市場庫存仍在加速去化，另也受到極端氣候影響等負面因素，這是近40～50年來首度遇見。當然，大陸剛落幕的二十大會議結果，讓市場期待落空，並影響鋼市的表現，也是重要原因。

惟這些不利因素，翁朝棟說，隨著美國總統拜登與中國領導人習近平在印尼峇里島會面後，逐漸消除彼此間的分歧，且美國通膨升息趨緩、俄烏戰火也比較緩和等不確定因素逐漸消除，再加上中國大陸新的領導班子，預計2023年3月份上任，將有助於全球經濟發展好轉。