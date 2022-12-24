假承攬事件為何惹眾怒?一文看博客來多賺

台灣網路書店霸主博客來無預警解雇20年清潔阿姨，卻疑用假承攬、真僱傭手法，退休金一毛不付，引爆全網怒火。成立已27年的博客來為國內圖書通路龍頭，年營收約65億元，靠拉高百貨商品佔比，獲利不受書市低迷影響，稅後純益多年落在4億元附近，年賺2個股本，為統一超旗下的小金雞，這次鬧出軒然大波，已重創自身與統一集團形象。

律師陳又新踢爆博客來利用清潔阿姨不識字，以假承攬真僱傭方式與其簽約，工作20年卻突被告知明年1月起不用再來，農曆年前無故被解雇，不僅長年沒三節獎金，被解雇還領不到資遣費和退休金，連公司內的年輕員工都看不下去，才讓整起事件曝光。

政大法學院副教授劉宏恩則指，自己身為博客來的資深「鑽石級會員」，卻見業者「優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉」，此舉令人無法接受。

統一超子公司的博客來，在官網自述成立於1995年，是圖書、影音銷售第1大通路，近年更積極跨足成為全方位網購零售平台，標榜「在購物中思考‧在閱讀中進化」為品牌精神，持續拓展百貨商品品類與服務，員工人數多達260人，資本額為2億元，董總分為林丕容、江呈欣。

博客來註冊會員數近千萬，無論在紙本或電子書市場，都穩居國內龍頭

從財報數字觀察，博客來近10年來獲利穩定成長，因轉型衝刺生活百貨市場，百貨類佔銷售比重達4成，因此不受書市衰退衝擊，獲利成績續保穩健，年營收約65億元，2020、2021年獲利各為4.1億元、4.02億元，EPS都有20元水準，堪稱統一超旗下的小金雞。

同時，博客來網站圖書品項數超過200萬冊，年銷逾1,500萬冊，可配送到全球141多地區，註冊會員數近千萬，無論在紙本書或電子書市場，都穩居國內龍頭，銷量佔全台整體圖書銷售約3成，也是圖書業的最大通路。

眼見抵制聲浪炎上，博客來今（24）早緊急召開會議討論，發出正式聲明表示，期望與當事人改為僱傭關係方案，甚至連母公司統一超也出面滅火，除總經理江呈欣調離現職，也自即刻啟動內部調查，強調博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴於公司發展時各項福利。

（旺得富理財網 李宗莉）