博客來清潔婦遭解雇 Whoscall董事長搶才

網路書店龍頭博客來被踢爆，以「假承攬真僱傭」的方式與一名不識字的打掃阿姨簽約，近期更無故解僱已工作20年的阿姨，點燃網友怒火，而陌生來電辨識軟體Whoscall的開發商、走著瞧股份有限公司（Gogolook）創辦人暨董事長鄭勝丰則親自邀請該名打掃阿姨到他們公司上班，強調公司有提供勞健保，不用打卡也不會是承攬關係，超酸留言吸引網友狂讚。

律師陳又新昨在臉書上透露，一位在博客來工作20多年的打掃阿姨，當初與博客來簽訂「承攬合約」，但每天卻被要求打卡上班，單獨1人替上百個員工收垃圾，多年工作下來，非但沒有三節獎金，連勞健保都沒有，如今無故被解僱，還領不到退休金，困難處境讓人看了怒火中燒，律師本人也忍不住痛批「假承攬真僱傭」的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，但他怎麼都沒想到網路書店霸主也會幹這種事情。

貼文引起了2.2萬人朝聖討論，不少網友諷刺博客來應該更名為「薄刻來」，這麼大的公司竟然這樣對待一個不識字、辛苦工作20多年的阿姨，實在很可惡。對此，博客來也回應說，目前持續與阿姨協商。

而陌生來電辨識軟體Whosecall的開發商、走著瞧股份有限公司（Gogolook）創辦人暨董事長鄭勝丰（Jackie Cheng）則在陳又新PＯ文下方留言，請陳代為詢問一下，阿姨要不要來他們公司上班，強調他們公司不用打卡、也不是承攬關係，同時也會有特休、勞健保、勞退等福利，也會請法務向阿姨解釋相關的法律條文，引來百人狂讚。

（中時新聞網 何立雯）