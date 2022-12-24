博客來爆解雇爭議 統一超拆彈：調離總座

全台圖書通路龍頭博客來爆發勞資爭議，母公司統一超商迅速拆彈，今（24）日發布聲明表示，將積極改善博客來內部制度並確保各項夥伴關係，並將博客來總經理江呈欣調離現職，即刻啟動內部調查。

博客來爆出一位20多年來每年與博客來簽承攬合約，非雇傭，也沒勞健保，導致清潔阿姨日前突被解雇卻領不到退休金，找律師陳又新求助才揭發此事，引發網友們抵制博客來，事件越鬧越大，博客來與母公司統一超商今天發布正式回應。

律師陳又新在臉書發文揭露，一名為博客來打掃逾20年的婦人，日前被通知明年不用來了，竟發現她過去每天上下班打卡、打掃範圍也依據博客來指示，卻一直沒有勞健保、三節禮金，現在連退休金也沒有，明明是「雇傭關係」，簽的卻是「承攬契約」。貼文一出，不少網友湧入博客來臉書要求說明，甚至揚言拒買抵制。

稍早，博客來發出聲明指出，這位李姓清潔員工是清潔公司之雇傭，並派駐博客來，20年前當時時空環境許多工作有承攬、有雇傭，公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為雇傭關係。

博客來坦言，溝通不足未能讓當事人理解公司本意，將盡速提出各種與當事人成為雇傭關係方案，並與當事人懇切溝通。

接下來，博客來母公司統一超商將接手處理，並發出聲明感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件發現博客來內部問題，為積極改善內部制度並確保各項夥伴關係。針對此案，博客來總經理立即調離現職，即刻啟動內部調查。

並強調博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法，更希望與時俱進調整兼顧夥伴於公司發展時各項福利，針對此事，公司已經進行調查。

（工商時報 邱莉玲）

勞動部：將請地方政府依法查處

針對博客來與清潔服務人員簽署承攬契約而涉有假承攬真雇用爭議事件，勞動部24日強調，勞務契約雖得基於契約自由原則本誠信約定勞動（雇用契約）或（承攬契約）等不同的勞務提供方式，但勞務契約之性質是否屬於勞動契約，並不受契約名稱、形式之拘束，向就整體契約內容及勞務提供事實情形，依從屬程度高低作綜合判斷。

勞動部指出，為協助勞工、事業單位釐清是否為勞動契約關係，勞動部已訂定「勞動契約認定指導原則」及「勞動契約從屬性判斷檢核表」，明示勞動契約之各項判斷要素。勞動部部絕不容許事業單位濫用與自然人簽訂承攬契約的方式，來規避勞動法令上課予雇主之相關責任與義務。

勞動部申明，對於博客來是否涉有假承攬真雇用等損及勞工勞動權益情形，將請地方政府依法查處，如有違反相關勞動法令事實，將由裁罰機關依法處罰。

（工商時報 譚淑珍）

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