建商獵地大轉彎 瞄準商用不動產

建商過去三年雖已收購五年的土地存量、買滿買飽，不過在央行緊縮不動產信用管制、住宅市場面臨升息和打房雙重壓力下，今年快速熄火，購地金額年減5成，勉強守住千億元大關，且獵地方向已大轉彎到商用不動產。今年度交易金額排名前十大的土地交易案中，6成是企業自用及商辦開發案，不再作住宅。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，建商自2019到2021年的三年間，在全台購地的金額，估計已超過6,000億元，掃走可供給五年推案的土地，土地原料庫存量相當豐富。

不過隨著住宅市場轉趨於和緩，加上升息趨勢，政策持續緊縮土建融，因此建商購地需求也轉弱，在收購土地的評估上更為謹慎。

根據調查指出，今年截至目前為止，全台的土地交易量約1,767億元，比去年同期萎縮39％；其中來自建商的購地金額，約為1,059億元，比起去年同期的2,112億元，減幅高達5成。

進一步觀察今年排名前十大土地交易案，可發現投入住宅開發的需求，相對也減弱。

反觀來自企業自用需求、投入商辦和產專區開發、娛樂等商用不動產的案例就有六筆，包括星宇航空斥資89.6億元買下桃園航空城產專區G基地，中茂資產開發以87.6億元買下端莊知識產業園區特專區土地、計畫開發為辦公大樓，統一超商以60億元買下桃園航空城產專區H基地，南亞塑膠砸57億元買下彰化彰濱工業區崙尾西一區土地，元利建設以50億元取得台北市信義路三段和新生南路角地都更案、計畫開發為頂級辦公大樓，及麗寶集團的大二元富投資實業以28.4億元買下新北市八里台北港特定區娛樂專用區土地等。

業者指出，央銀在去年12月祭出第四波信用管制，拉高建商購地貸款限制門檻，除壓低土地融資貸款額度最高至5成，並保留1成動工款外，還要求借款人切結必須於取得融資後18個月內動工，否則將按比例收回貸款，被外界視為購地的「緊箍咒」，削弱建商買地動能，不過商用不動產市場仍相對穩定，不少大型建商已紛紛轉向商辦市場耕耘。