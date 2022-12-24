國產車漲風 2023全面引爆 1表看漲價行動

汽車售價「漲」聲不斷，國產車大廠台灣本田汽車加入漲價行列，宣布從明年2月1日起調漲國產車價1萬～2萬元，漲幅介於1.3％～2.5％。國產品牌唯一還沒漲價的福特六和汽車，主管也透露近期成本壓力山大，12月初開出的「暫時不漲價」支票瀕臨跳票邊緣，不排除提前於農曆年前跟漲。

汽車業近期受到疫情、晶片荒、零件供應斷鏈等層層危機考驗，還面臨因通膨帶來的各種原物料成本飛漲的龐大壓力，台灣的進口車價格在過去一年多來已多次漲價反映，國產車業者在今年上半年也陸續進行一波漲價。

不過國產車業者指出，上半年的漲價行動，調幅僅1萬～2萬元，完全跟不上今年原物料成本飆漲的速度，不得不在明年初再行漲價。

自11月底以來，包括裕隆日產、和泰汽車、中華汽車等國產車大廠，陸續宣布明年元旦起調漲國產車價訊息。業者表示，這次國產車漲價金額約1萬～3萬元，平均漲幅不到2％，仍無法完全轉嫁成本壓力，然考量近期景氣、消費者接受度與社會觀感，因此自行吸收部分上漲成本，壓低漲價幅度。

目前國產品牌中，僅剩福特六和汽車死守不漲，在12月初的Kuga新改款車發表會上，做出「農曆年前暫不漲價」的宣示，然而還過不到一個月，於日前50周年廠慶記者會上，福特六和高階坦言成本壓力實在很大，「車價隨時可能會漲！」2023年國產車漲價炸彈將全面引爆。