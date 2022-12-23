長榮年終下周五入帳 陽明、萬海接力發錢

海運業連莊「年終王」，繼去年長榮發放40個月超狂紀錄後，今年再傳加碼至「60個月」，最新消息指出，長榮年終確定在下周五、年底最後一個上班日12月30日入帳，而陽明及萬海年終發放時間則落在明年1月。

去年長榮趕在年底之前送出大紅包，讓員工一起床收到年終入帳簡訊就笑開懷，後來還傳出有員工在網路上曬出剛入帳的150萬獎金，樂極生悲遭到公司記過處分，讓外界錯愕、議論不已。

如今傳出今年長榮將比照去年，在2022上班日最後一天發放年終獎金，員工只要在12月30日刷一下銀行本子就可以開心跨年；陽明去年年終多數人領12個月，加上原本固定的1個月可領13個月，今年幅度相差不遠，估計落在12～14個月之間，入帳時間點估計會落在明年元月。

至於也在元月發放的萬海，去年最高年終18個月，不過據傳只有少數高層可領到，有人領11～13個月，也有人拿6個月，最慘的只有2個月，平均領10個月左右。今年是否會比照去年，或是更上層樓，還待管理階層決定。

今年海運雖然虎頭蛇尾，隨著景氣下行股價也跌了好一大段，不過長榮光是前3季就大賺3,000億元，超越去年全年獲利2,390億元，市場估算今年的年終獎金只會比去年多不會少，更傳出「2年加起來100個月」的驚人數字。

即使長榮今年年終維持去年40個月，兩個年度加起來高達80個月，加上「年中」及其他分紅獎金，整體上看100個月；更別提如果今年領60個月，2年合計就達120個月，相當於10年薪資。以長榮基層課員月薪5～6萬元來算，年底「這一包」等於300萬元直接落袋，也只有半導體等高科技產業可與之比擬，羨煞其他行業。

近期貨櫃3雄股價有轉強跡象，雖然今下跌2%但仍收在各均線之上，摩爾投顧分析師郭哲榮近期相當看好貨櫃三雄，指出從遠東到美西線近期全面滿載，以及長榮與陽明將從明年1/1開始加徵「旺季附加費」有跡可循，正常來說，不太可能在運價下跌時徵收附加費，因此可以合理懷疑，運價其實已經見底，甚至反轉。

最新出爐的上海航交所最新貨櫃運價指數SCFI，續跌16.2點至1,107.09點，連續27周收黑，跌幅1.44%，下周將瀕臨1,100點保衛戰。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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