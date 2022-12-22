長榮謝惠全看海運景氣 14字透玄機

貨櫃海運景氣由榮景盛況轉衰，後續展望如何？長榮總經理謝惠全22日透露海運景氣是「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」。他強調，因減班效應，裝載率達九成，已對美國線客戶發出GRI漲價計畫，每FEU（40呎櫃）漲1,000美元，至於漲價是否能成功要看市場供需。

此外，長榮大規模造櫃，22日董事會拍板將斥資新台幣44.83億元訂造9,800個一般貨櫃及7,800個冷凍櫃，亦增加採購6,800台冷凍機，因應冷凍市場商機。此外，長榮亦詢價訂造4萬個貨櫃，以擴大營運陣容。

由於海運市況疲弱，上海航交所的集裝箱運價指數（SCFI）已連26周下跌，所幸海運業者透過減班等策略，運價出現止跌跡象。謝惠全22日親自到證交所召開重大訊息記者會，以「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」當開場白形容海運景氣現況，並重申表示，Alphaliner估計2023年供給成長約為8％，需求成長為2.7％，但船舶碳強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）的影響約10％艙位，艙位供給不如市場想像嚴重。目前海運景氣仍要看俄烏戰爭何時結束，戰爭一旦結束就反彈。

謝惠全也說，目前減班後，美國線裝載率達九成，近期已宣布對美國線的客戶發出GRI漲價計畫，預計2023年1月起每FEU將調漲1,000美元，至於漲價情況要看客戶接受程度。

此外，長榮今年獲利豐厚，擴大進行投資，22日董事會通過五大議案，第一、以新台幣47.43億元向長榮國際買下南崁地區海運大樓及企業大樓。第二、以新台幣4.5億元向長榮國際取得長陽開發10％股權，持有長陽開發提升到50％。第三、子公司長榮亞洲以1,295.44萬美元，向長榮海運新加坡公司取得6,171只貨櫃。第四、長榮亞洲規劃自營新加坡代理業務，以新台幣4,300萬元就原址向長榮海運新加坡公司取得Southpoint 12樓整層辦公室。第五、因應明年新船加入及汰舊換新，長榮持續造櫃，預計投入新台幣44.83億元訂造9,800個一般貨櫃、7,800個冷凍櫃及採購6,800台冷凍機。同時再採購4萬個貨櫃，因尚未簽約，金額未公布。