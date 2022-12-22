工具機大老看景氣「明年恐迎來寒冬」

雖日圓升值削弱工具機主要競爭日本廠商的出口競爭力，台廠有機會喜迎轉單商機，但工具機大老卻仍憂心忡忡，尤其明年面臨景氣下滑造成全球產值、消費額雙降，在製造業景氣尚未觸底下，東台董座嚴瑞雄、工具機公會名譽理事長許文憲、工具機暨零組件公會理事長陳伯佳等3位業界大老均指難樂觀，明年甚至恐迎來很冷的冬天。

工具機被稱為「機械之母」，從車、銑、磨、剪斷、雷射加工到科技業所需的PCB鑽孔、晶圓切割等，都屬於加工機領域，是製造業不可或缺的一環。根據工具機公會分析，明年產業因全球經濟政局持續動盪，全球產值與消費額各為841億美元、794億美元，雙雙較今年下滑，降幅約3％~6％。

進一步分析我工具產業的4大市場，以東南亞、美國較暢旺，台灣因鄰近東南亞市場，有疫情後供應鏈分散效應，工具機消費可期，美國則有製造業回流加持，至於大陸雖已解封，但情勢尚不明朗，歐洲市場則因俄烏戰爭未歇，市場消費力道偏弱。

工具機公會今（22）日舉行年度展望記者會，嚴瑞雄在會前受訪表示，短期來看明年產業景氣仍可緩步成長，但若從長線觀察，以日本工具機產業的調查來看，要到2024年才可回到2018年的高峰水準，預期短中長期景氣趨勢仍會高低起伏，不同產業、國家地區及廠商表現都不一樣。

工具機供應鏈短期轉移不易，明年將看電動車、5G、綠能等應用，力拚持平

他也直言，工具機產業景氣與整體經濟密切相關，明年上半年營運可能「比較辛苦」，主因是今年下半年接單不佳，可能影響明年上半年出貨和營收表現，而從應用面來看，現階段較看好風電、電動車領域。

許文憲則表示，廠商明年第1季可準備好因應市場需求，不過若景氣未轉佳，預期工具機產業「明年將是很冷的寒冬」，因此需要儲備現金好過冬，但否認有廠商放無薪假，表示是廠商鼓勵員工去化補休和特休假，除讓員工休息充電，也可趁機調控訂單。

陳伯佳也坦言，目前來看經濟不太樂觀，但有機會在明年第2季觸底反彈，帶動製造業需求復甦，預測明年台灣工具機產值40億美元、出口32億美元，均較今年小幅成長。

談到供應鏈轉移議題，嚴瑞雄表示，部分企業將產能陸續轉移到印度和東南亞市場，設備新建仍朝智慧製造發展，至於是否轉移至歐美市場仍需觀察；工具機公會監事會召集人胡偉華則認為，短期供應鏈變動較困難，還是以大陸市場為主，明年台廠仍可受惠電動車、5G、綠能等應用，力拚持平。

（旺得富理財網 李宗莉）

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