3大車商衝刺綠能儲能商機 布局一次看

看準綠能儲能商機，三大汽車集團－和泰、裕隆、三陽「電」力全開！和泰集團透過和潤電能建置太陽能電廠，年底前建置容量挑戰100MW；裕隆汽車在三義廠建置太陽能發電設備，2025年前裝置容量要達20.2MW，並打造年容量1GW的儲能設備生產線，生產儲能櫃搶攻外銷市場。

三陽投資亞福儲能在高雄路竹建廠量產鋁電池，預計2025年投產，將大舉投入儲能市場。同時三陽轉投資農林，也規畫投入太陽能電場建置。

看準綠電發展趨勢，及未來儲能事業的需求成長性，三大汽車集團積極卡位商機，並看好太陽能光電等綠能事業的穩定收益特性，為集團打造一張「長期飯票」。

車商指出，切入能源事業，車商能扮演的角色包括創能、儲能、用能、綠能融資等四大領域。其中，「用能」領域聚焦電動車充電服務事業；「綠能融資」領域則是由旗下汽車金融公司和潤、裕融，提供太陽光電或其他綠能事業的融資服務。

「創能」部分，車商高度聚焦太陽光電，裕隆汽車從2018年起於三義廠區布建太陽能發電設備，預計至2025年完成20.2MW裝置容量布建。和泰集團成立和潤電能投入太陽光電案廠建置，目前案廠數已超過51場，年底前建置容量要挑戰100MW。同時和潤電能響應政府漁電共生政策，透過收購雷克電能位於雲林、台南的4座太陽能案場9成股權，裝置容量達5MW，預估年發電量逾600萬度。三陽集團轉投資農林規畫將用自有土地，以自建或外部合作方式建置太陽能光電案場，增加公司長期穩定收益。

在儲能領域，裕隆三義廠已建置年容量1GW的儲能設備生產線，2020年起累積製造外銷儲能櫃逾1,000套；裕融旗下裕電能源投入綠電產業案場開發管理。