明年比今年樂觀 黑松董座坦言仍有3變數

面對原物料成本大增，飲料大廠黑松（1234）今年營運勉強守住正成長，展望明年，黑松董事長張斌堂認為隨著疫情解封，明年營運應該會比今年樂觀，但仍暗藏三大變數。

黑松21日舉行法說會，張斌堂表示，過去兩年，包括糖、紙箱、咖啡、奶粉等黑松主要原物料價格通通漲，公司遭遇強大成本壓力，去年黑松的原料成本足足增加約7,000萬元，且今年比起去年同期再暴增約1億元。雖然黑松今年5月有調漲黑松沙士等產品售價，但頂多補回所增加成本的3成，沒辦法完全補回來。

所幸黑松靠著代理金門酒廠等酒品銷售業務，透過不斷推出主題酒、限量酒，成功帶動話題和買氣，黑松今年前三季稅後純益6.93億元，比去年同期成長29.2％，換算每股純益達1.73元，全年獲利可望守住正成長。

展望明年，張斌堂認為隨著疫情解封，明年營運應該是會比今年樂觀，但仍暗藏三大變數。

首先是疫情看起來雖然高峰已過，但仍然反反覆覆，將牽動需求。

第二在成本面，雖然黃小玉等農糧原料回檔，但黑松的主要原料包括糖、咖啡等，價格還是居高不下，且明年仍然看漲。另外還要注意工資及ESG所造成的成本增加。

張斌堂說，明年初政府調高基本工資，加上因應通膨，黑松明年會為員工加薪，薪資負擔會增加；另外現在大家都在講ESG，黑松的工廠這幾年陸續導入新的節能設備，2023年將完成綠色工廠的申請，這會造成設備的折舊費用增多。

第三大變數則是通路整併。張斌堂觀察，現在通路愈來愈強勢，過去黑松的行銷成本遠高於通路成本，但現在兩者已逆轉，如今隨著全聯併大潤發，統一擬收購家樂福，通路整併大者恆大，會對食品製造業帶來什麼樣的影響？後續值得觀察。

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