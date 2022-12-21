5大慘業恐慘到明年底 金融也逃不過

美國Fed今年暴力升息17碼，明年預計將升息超過5%，市場憂經濟衰退超預期，恐成為2023年最可怕灰犀牛。據CRIF中華徵信所統計，11月上市公司（含KY股）營收衰退有緩和跡象，但因Fed升息循環的遞延影響，不排除主要「慘」業的營收好轉會延遲到明年底。衰退的5大慘業為電子零組件、半導體、其他電子、金融保險及建材營造業，占比逾44％。

CRIF統計973家上市公司（含KY股）11月營收、前11月營收表現，11月營收月減有460家，占近5成（47.28％）、年減多達577家，占近6成（59.3％）。

CRIF分析，有165家上市公司營收同時「三衰」：一、11月營收較10月衰退；二、較去年同月營收衰退；三、累計前11月營收衰退。

上市公司營收三衰 電子業最多

從「三衰」公司產業來看，以電子零組件業22家最多，其次是半導體業18家，第三是其他電子業12家，這3類產業合計占比達31.51％，再加上金融保險業及建材營造業，形成五大「慘」業，合計占比升高到44.84％。

CRIF總編輯劉任指出，下半年上市公司營收表現疲弱，10月應是單月衰退高峰，11月有緩和，「但這種緩和跡象，有可能只是一時」。

CRIF認為，美國聯準會今年來連續大幅升息，已造成美國企業的借款利息支出加重、營運資金吃緊，對營運保持保守的態度；而美國銀行體系亦因持續升息因素，帶動更多市場資金回流銀行體系，對上市公司股價造成壓力，也使美國上市企業籌資不易，對美國步入經濟衰退形成更大壓力。

CRIF說，以美國聯準會主席鮑爾所說明年內不可能降息，即使緩和升息速度，但基本上美國聯準會對持續升息態度保持堅定，這是非常值得注意的趨勢。試想如果每一次升息的影響會在升息三個月後才開始反映在市場上，那麼美國聯準會的升息要延續至明年上半年，其影響不排除會延遲到明年底，而這段時間內美國經濟衰退也不排除會超過市場預期，這也是2023年的最可怕的灰犀牛效應。

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（ 旺得富理財網 馮恩惠 ）

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