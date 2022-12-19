PayEasy 成國內首家封閉式會員電商平台

國內最大企業福利網PayEasy 19日宣布轉型，成為國內首家「封閉式會員電商平台」。PayEasy總經理李易騰表示，在供應商支持下，即日起PayEasy商品訂價將採優於市場的「特談優惠價」，同時只接受福利網簽約企業所屬員工及12月6日前註冊之既有會員登入購物。

進駐PayEasy福利網，等於打進全國800家本地與跨國企業的內部福利市場，涵蓋中鋼、友達、康寧、本田、和潤和運、台新、HSBC、長榮海運等大型企業。業界估，台灣一年企業福利金規模上看400億元。

李易騰透露，已有1,000家供應商及品牌商，承諾在PayEasy全面提供優於市場價的商品，未來的PayEasy將成為融合「封閉式賣場與線上Outlet」等兩大特色的線上通路。

轉型為封閉式會員電商平台後，PayEasy常態上架品牌數將高達5,000個、品項數逾36萬件，全都是優於市場的優惠價，將遠遠超過國內熱門的會員制賣場或大型實體Outlet。

因應策略轉變，PayEasy將商品區分為「當季正價新品」與「Outlet」等兩大品系，正價新品全面實現特談優惠價、Outlet則是3折起的知名品牌過季品；將與眾多品牌商合作推出「品牌周」或「快閃店」，常態性提供全網最低價的特談優惠價商品刺激會員消費。

PayEasy經過4年轉型，不僅提供企業點數管理系統，還包括「特約商店」、「禮贈平台」、「員工津貼線上審核系統」等有別於傳統電商的特殊功能，專為企業推動員工福利數位化。

李易騰強調，PayEasy不需靠外部廣告進行導流，且因會員自帶點數，轉換率高於一般電商7倍以上，有條件達成全站封閉化，以向供應商取得更好的價格條件，是轉型為封閉式會員電商平台的關鍵。

封閉化的好處在於站內訂價不會影響站外通路，有利於品牌商在PayEasy福利網開設品牌線上Outlet以促銷過季品；也適合供應商利用PayEasy網站高轉換率的特性在站內促銷新品。但PayEasy並非完全拒絕個人消費者入會，而是須由所屬企業或團體帶領員工集體入會。

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