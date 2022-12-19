台灣虎航 最快年底申請創新板上市

台灣虎航（6757）今（19）日董事會通過決議申請股票創新板上市，因應長期經營發展目標，擬授權董事長配合相關法令規定，於適當時機向證交所申請創新板上市。法人估，台灣虎航最快在年底前提出申請，以便掌握疫後客運市場復甦，衝刺業績。

台灣虎航為國內唯一低成本航空公司，營運模式有別於一般傳統航空公司，航網布局是運用台灣地理位置優勢，以亞洲區域性航線為主，提供旅客最豐富且多元的飛航選擇。

台灣虎航資本額40億元，華航持股78.41％是最大股東，其次為華信航空持股3.86％。

除了營運模式創新，台灣虎航行銷活動也屢屢創造話題，像是4月首發國內航空業界超限量NFT15顆，每顆起標價15萬元，藉以加深品牌好感度、與消費者互動，NFT持有人可參與並見證台虎的交機流程共計3次及18個月效期台灣虎航空位無限次搭乘的權益。

受到新冠疫情衝擊，台灣虎航今年前三季稅後虧損24.6億元，每股虧損6.15元，累計虧損26.89億元；隨著解封，客運營收逐月追趕，前11月營收8.17億元、年增2.39倍。

為迎接疫後客運復甦商機，台灣虎航陸續投入開闢新航線，並招舖客艙組員、運務員上看200名。

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