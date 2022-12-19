需求產能增 南六：明年將有2位數成長

解封後，大陸市場需求可望提升，不織布大廠南六（6504）預估，紙尿褲等民生必需品明年第二、三季可望恢復成長，加上印度廠新產線增加，預期2023年營運會比今年有2位數成長。

受到產能大增，供給多於需求下，價格、銷售低迷，南六今年1至11月合併營收55.09億元、年減11.6％。前三季稅後純益8,454萬元，較去年同期衰退。

南六主要銷售地區包括大陸、台灣、日本及亞洲地區；2022年前三季的銷售比例為，大陸營占43.6％、台灣21.9％、日本16.3％、亞洲14.2％、其他地區4％。

隨著大陸地區陸續解封，南六認為，在市場對民生需求增加下，不織布大陸內需市場可望逐漸回溫，預期明年的第二、三季就可恢復正常，這對南六大陸廠的營運有極大助益。

印度廠也是南六對明年營運成長抱期待的市場；南六指出，印度艾哈邁達巴德廠區在2021年第四季正式投產，但因疫情影響，產效未能發揮，在疫情趨緩、解封後，當地市場也可望恢復成長動能。

除此之外，南六指出，印度廠今年已架設兩條產線，明年還將進駐兩條產線以及一條水針不織布產能，公司看好明年印度廠將有「爆發性的成長」。

在大陸及印度市場可望有顯著的成長下，法人預期，南六明年的營收、獲利都會有2位數的成長。