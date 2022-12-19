成衣業景氣反攻時刻到?4大廠曝關鍵轉折點

後疫情時代，全球各產業幾乎都面臨庫存調整的壓力，服飾品牌也不例外，不過我國代工廠包括儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）、廣越（4438）等四大廠看法相對一致，認為全球解封，快時尚服飾將重回市場，帶動整體需求，今年到明年第一季景氣保持謹慎看待，但明年第二季會是庫存去化落底反轉向上的轉折點。

儒鴻表示，受到俄烏戰爭、高通膨影響，市場景氣迄今不明，推估明年新訂單至少要聖誕節後才會明朗；至於各大品牌客戶情況不一，對於客戶庫存調整進度，儒鴻則表示，聖誕銷售、新年送禮是景氣風向球；按目前市場情況，品牌端客戶庫存調整最快明年首季會結束，最慢第二季有往反轉向上。

多短急單庫存壓力仍在

聚陽表示，目前市場仍不穩定，品牌客戶主要是以短急單為主，聚陽也預估，今年第四季到明年第一季，品牌客戶仍有庫存調整壓力，到第二季有望好轉恢復成長動能。

專攻運動服飾短纖布廠冠星表示，估計客戶明年第二季可以庫存去化，加上2024年奧運題材加持，景氣、訂單有望從第三季逐步回溫，不過，目前第四季進入換季調整期，受終端需求轉弱，客戶庫存調整因素，營運較保守。

分散產品類別、擴張生產基地淡化淡旺季差異

廣越表示，每年第四季到隔年首季是傳統營運淡季，出於產品的季節性，過去營運淡旺季差異明顯，再經過產品調整結構、分散產品組合，今年淡旺季營收獲利差距已見平衡；至於明年仍會持續分散產品類別、擴張生產基地，讓淡旺季差異持續淡化。

廣越目前手上客戶涵蓋甚廣，幾乎都是主流運動大廠包括Adidas、Nike、UA、NB，戶外服飾品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia也都是其客戶；今隨著今年底，正式進入高端瑜珈服飾品牌Lululemon供應鏈，明年營運動能有望更為強勁。

（旺得富理財網 李澍）

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