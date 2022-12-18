海空運掀搶貨大戰 航商曝海運好轉時機

中美歐消費與生產同步放緩，造成全球航運貨量急縮、運價急跌，貨櫃海運、散裝航運、航空貨運搶貨大戰愈演愈烈！尤其是運價跌深的貨櫃航商，第四季大動作跨界搶貨，一面跟散裝航商搶運鋼材、木材、遊艇等，一面也跟航空業搶運消費性電子產品、大型機台、高價內衣等。

近期ONE、HMM等航商組織類似特種貨運團隊向貨主招手，訴求提供車輛、遊艇、小型飛機、大型機器、建築設備等運輸，擴大散雜貨、大件貨物業務。

航商直言，貨櫃海運與小型散裝船（4萬噸以下為主）一直存在競爭關係，之前貨櫃運價一路漲，許多貨量外溢到散裝航運、空運；如今貨櫃運價一路跌回疫前水準，由於貨櫃運價跌幅大於散裝航運，也引發部分散裝載運需求轉向貨櫃航運，壓抑散裝小型船日租金。

同時，貨櫃航運也拉大與空運的價差，部分國際貨運需求也重回海運，還有許多為了節省供應鏈成本的貨主，從空運轉向海運。華航表示，歐、亞、美之間半導體機台、電商貨、消費性電子產品等運送，是支撐空運市場的主力。受全球經濟疲弱影響，貨運市場漸趨向疫前水平，但整體空運價不偌海運價格急遽衰退。

上海航交所貨櫃運價指數SCFI於16日最新報價，下跌1.3％至1,123.29點，連續26周下跌、但跌幅明顯收斂，其中歐洲線、地中海線逆勢小漲0.5％上下，美西線、美東線小跌0.49％、3.68％。

陽明、萬海等航商表示，雖12月看到農曆年前趕出貨，運價出現止穩訊號，但出貨熱絡程度不若去年同期，且美終端需求未見好轉。加上大陸疫情反轉，明年第一季亞洲過年工廠放長假，勢將影響出口貨量，預期貨櫃海運市場要到第二季才會慢慢變好。

反觀波羅的海BDI指數連漲三天，16日BDI指數上漲32點至1,560點，受惠於海岬型船舶強勁需求，主要由西非增加出口鐵礦砂、鋁土礦所帶動，加上大陸解封，市場預期官方將採取更多刺激經濟措施。

慧洋、裕民等散裝航商表示，散裝航運主要看大陸需求，大陸因疫情影響經濟致內需不足，近期陸續祭出金融16條拉抬房地產業、新防疫10條重啟經濟，都需時間發酵。傳統上第一季是淡季，明年第二季大陸貨量需求可望慢慢變好，銜接到第三季旺季。

延伸閱讀

全球貨櫃航運逆風 這家Q4獲利恐雪崩7成

歐洲線運價破盤 不利換約

慧洋全年換約漲幅21.34% 明年估有5至6%