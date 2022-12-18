2023年度展望 工具機公會22日公布預測

台灣工具機業訂單能見度普遍看到明年第一季，但美國續升息、通膨及俄烏戰爭等黑天鵝罩頂，業者雖預期工具機產業景氣最慢明年下半年好轉，對明年營運泰半審慎保守。台灣工具機暨零組件公會22日將召開2023年工具機年度展望記者會，說明未來發展及景氣預測。

2021年台灣工具機出口值從2020年21.54億美元回升至27.83億美元，年成長29.1％。工具機廠及零件業原本滿懷期待，2022年接單可延續2021年熱度，樂觀派甚至預測2022工具機產值及出口值均比2021年成長20％～30％。

不料，中美貿易戰還沒休兵，俄烏又爆發戰爭、美國持續升息、國際油價上漲而引發全球通膨等利空接踵而來。加上大陸2021年下半年起經濟成長趨緩，2022年3～5月廣州、深圳、上海、昆山及蘇州等城市為了防疫，嚴格執行清零政策，先後封城，全面管制人員進出及物流配送，影響大陸整體經濟動能，台灣工具機廠及零件業4、5月大陸接單明顯下滑，年減幅至少2～3成，最多4～5成。

大陸依舊是全球最大工具機消費市場，也是台灣工具機產業最大出口市場，大陸訂單直直落，台灣工具機廠及零件業受傷不輕，將工具機出口下修為年成長15％～20％，下調為年增幅10％～15％。前11月工具機出口值27.63億元，年增9.4％，台灣工具機暨零組件公會已將2022年台灣工具機出口值再下修為年成長9％～10％。

各國邊境陸續解封，台灣不少工具機廠及零件廠參加9月美國芝加哥工具機展、11月日本東京國際工具機展，接單均有斬獲，樂觀預期，台灣工具機產業景氣有機會在2023年台北國際工具機展後逐漸復甦，最慢明年下半年景氣好轉。不過美國升息、俄烏戰爭及通膨等黑天鵝依舊存在，業者對營運仍偏保守。

工具機公會表示，工具機公會正在收集各方資訊，22日將舉行2023年工具機年度展望記者會，新任理事長陳伯佳將會說明工具機產業未來發展與景氣預估，創會理事長程泰集團董事長楊德華、名譽理事長東台集團嚴瑞雄、名譽理事哈伯精密董事長許文憲三人，將會分享產業訂單情況及未來展望布局。