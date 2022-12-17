內亂加外患 泰山經營權之爭15年總回顧

泰山爆發經營權之爭，公司派與市場派大股東龍邦高手過招，宛如連續劇情般高潮迭起，成為近兩周最熱門的財經話題。惟冰凍三尺非一日之寒，要談泰山的經營權危機，得從15年前說起。

成立於1950年的泰山，已有超過70年歷史，早期從彰化員林發跡，由詹玉柱、詹金水、詹金南、詹木川等四兄弟共同創立，先以泰山沙拉油聞名全國，後來跨足飼料、飲料等領域，旗下的泰山八寶粥、泰山仙草蜜等招牌產品，在台灣家喻互曉。一直傳到第二代，在掌門人詹仁道領導下，泰山始終維持和諧的家族共治。

2007年，詹仁道宣布交棒，傳給長子、也是家族第三代長孫詹岳霖。年輕的詹岳霖美式作風，一上任就大刀闊斧改革，雖為老店帶來新氣象，卻也引來堂兄弟間的衝突與不滿。

2016年，其他堂兄弟妹合作，聯手扳倒詹岳霖，由詹逸宏接任董事長，詹晉嘉任副董事長，詹景超為總經理，形成堂兄弟共治。可惜合作關係很快就分裂，不到一年，詹晉嘉遭解任董事，詹逸宏與詹景超也傳出彼此較勁，去年底泰山改選，改由詹景超出任泰山董座至今。

一位熟悉食品業界人士感嘆指出，泰山家族早期和諧共治，但近年內鬥情況真的相當嚴重，內亂之後，引來的就是外患。

2017年，以藥酒聞名的保力達，默默在市場上敲進泰山股票，短短時間，到2018年保力達持股泰山已超過三成，進逼經營權。這時泰山公司派才意會過來，開始想辦法抵禦外敵，除了將公司股本從35.3億元擴增至50億元，藉此稀釋保力達股權，並找來外部好友買股支持，成功守住經營權。

龍邦朱國榮也就是在這個時候，開始買進泰山股票，原本是要支持公司派捍衛經營權，沒想到龍邦卻一路加碼持股，到去年底持股比已提高到三成，「盟友變敵人」，這回輪到龍邦挑戰泰山經營權。

去年12月，泰山舉行股臨會改選董事，雖然泰山詹家大團結，拿下4董2獨董，再度退敵，不過龍邦取得2董1獨董，仍創下泰山成立70多年來首度有外部勢入進駐到公司董事會。

更出乎泰山公司派意料之外的是，股臨會後，龍邦非但沒有撤退，反而繼續從市場收購泰山股權，今年8月，龍邦持股比已升高到直逼四成，讓公司派芒刺在背，沙盤推演各種反制措施。

惟泰山家族股權分散，要整合並不容易，相較之下，龍邦集中火力加碼持股，不但超越公司派家族持股，且差距愈拉愈開，根據龍邦董事長劉偉龍最新表示，龍邦除集團本身對泰山持股比已來到46.92％，另外龍邦取得詹岳霖、詹晉嘉等泰山家族成員支持，目前所掌握的泰山股權支持比例已過半、至少達到53％，準備在最快時間內召開股臨會發動改選。

泰山經營權變天幾乎已成定局，只剩下時間問題。

泰山近年的董事會改選

時間 場合 概述 2016/04/25 股東臨時會 泰山家族內閧，詹景超、詹逸宏、詹晉嘉等泰山家族第三代堂兄弟妹聯手，合力扳倒堂哥詹岳霖，拿下公司經營權。 2018/11/21 股東臨時會 面對市場派保力達進逼，公司派突襲提前發動改選，並縮減董事會席次，成功穩住經營權。 2021/12/16 股東臨時會 面對市場派龍邦進逼,公司派詹家大團結最後以6:3退敵,不過龍邦取得3席董事（含1席獨董）,仍創泰山成立70多年來首度有外部勢入進駐董事會。

（資料來源：公司、網路 曾仁凱／製表）