遠東新 獲食品包裝R-PET核可

遠東新（1402）深耕循環經濟多年，12月獲台灣衛生福利食品藥物管理署核可，成為台灣第一家通過「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業。

食藥署是在今年5月公布「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」審核辦法，經回收之聚對苯二甲酸乙二酯（PET）食品容器產品，以清洗、切碎、熔融、去污等製程，再製為酯粒且通過評估者，可供作製造食品器具容器包裝的原材料。

遠東新表示，基於永續經營與環境保護的理念，公司在1988年開始寶特瓶回收再製事業，2010年突破應用領域於食品接觸包材，生產符合食品級包材應用之R-PET。

遠東新指出，所生產的食品級聚酯也已陸續取得美國FDA、加拿大、日本、歐盟等地食品安全認證，並獲得諸多國際大飲料品牌認可，包括可口可樂等廠商，成為全球品牌的重要永續包材的供應商。

至今年上半年，遠東新綠色產品營收達255億元，約占生產事業營收3成，且占生產事業營業利益逾4成。遠東新表示，未來將持續擴充再生酯粒（R-PET）的生產據點，包括日本、美國、中國大陸、越南、菲律賓、馬來西亞。

遠東新指出，集團為全球前三大之食品級再生PET製造商，未來將憑藉多年生產經驗與技術，持續提供高品質再生PET包材，實踐台灣塑膠循環經濟。