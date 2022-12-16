歲末除舊布新 居家類股業績增溫

歲末除舊布新一向是家電家用消費旺季，儘管去年同期有五倍券加持，導致今年第四季業績成長有限，唯在剛性需求題材挹注下，包括特力（2908）、集雅社（2937）、詩肯（6195）、振宇五金（2947）等股價行情相對增溫，本周已有反轉向上跡象，而隨著年關將近，市場發揮空間大。

特力因貿易持續受通膨升息衝擊，11月整體合併營收仍是雙位數年減，然台灣零售事業11月營收12.7億元，在去年同期五倍券高基期所致相對減少；唯年底為家具汰換需求旺季，消費者對居家產品的剛性需求、明年農曆新年較早，買氣可望於年底提前發酵，周內股價波動不大，守住20元關卡。

集雅社11月合併營收4.29億元，月增13.21％、年增5％，創單月新高；累計前11月合併營收33.84億元、年增22.41％，已超越去年全年營收成績。集雅社說明，今年百貨家電市場買氣相對疲弱，去年五倍券消費者買太多，導致部分業者今年業績甚至出現20％的衰退，然集雅社不同於其他家電通路商，主力鎖定中高階家電產品，營收仍逆勢成長，惟成長幅度相對放緩，股價在本周起陸續起漲，16日小漲來到36.60元。

詩肯11月營收仍守住2億元關卡，雖然進入年底消費旺季，但受到去年政府推出振興五倍券帶動消費拉高基期影響，較去年同期減少14.49％；累計前11月營收22.04億元、年增4.43％，仍創同期新高。詩肯表示，前11月營收已與去年全年相差無幾，也是連續三年突破20億元大關，詩肯股價周內守穩43元。

振宇五金則在新拓點挹注下，11月合併營收近1.5億元、年增4.7％，累計前11月合併營收16.75億元、年增逾6％。振宇五金近期看好南高屏地區五金消費潛力，積極籌設門市，且為即時滿足南部門市物流需求，南部倉儲物流中心已於上月開工，12月更陸續開出高雄鼓山、小港等門市，促成全台門市71家提前達標，16日股價收紅來到92.60元。