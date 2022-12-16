經營權之爭大鬥法 …泰山公司派 提告龍邦董座

泰山（1218）經營權之爭大鬥法，繼市場派大股東龍邦對公司派閃電出售全家股份案申請假處分，泰山公司派16日也出招，針對龍邦董事長劉偉龍痛批公司是強盜、土匪，提告妨害名譽加重毀謗。

泰山公司派16日由家族第三代成員董事詹皓鈞代表，在明永法律事務所律師曾益盛陪同下，赴台北地檢署遞狀申告。對此，劉偉龍回應表示，他的指控絕非空穴來風，是有相當且合理的懷疑，歡迎大伙到法院說清楚，講明白！

劉偉龍也認為從接手全家持股的萬寶開發所發布的聲明來看，印證泰山董事會私下出售全家股份已運作有時，且萬寶已與泰山董事長詹景超等議定交易條件，後續都是交易程序的技術性安排，萬寶所謂只透過中間人，未與詹景超等接觸，顯未符常情，明顯避重就輕！仍籲請相關單位主動調查，杜絕不法，以維投資人權益。

泰山16日聲明指出，劉偉龍近日透過記者會及報紙廣告發表之言論，顯與事實不符，認為劉偉龍身為上市公司董事長，理應深知對事實查證之重要性，亦當知媒體傳播效力宏大，其自應以負責任態度，事先查證所述內容之真實，並審慎發表言論。

泰山重申，處分全家股票決策過程曾徵詢外部律師專業意見，並經審計委員會及董事會充分討論，再經董事會決議及獲多數董事同意、支持，始進行出售程序，過程完全合法。

泰山強調公司本業為食品業、非投資業，出售全家持股不會影響公司食品本業，也不會違反公司法第185條「讓與全部或主要部分之營業或財產，須經股東會通過」的規定。再者，泰山透過鉅額逐筆交易方式出售全家股票，是採「價格優先」及「時間優先」之競價規則，公司無從得知買受對象為何，沒有與買方共謀掏空公司資產的問題。且出售全家的交割款已全數匯入公司帳戶，利益歸全體股東共享，絕無掏空。